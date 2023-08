(Alliance News) - Porto Aviation Group fait son entrée en bourse vendredi après avoir levé 1,6 million d'euros lors de son IPO.

Porto Aviation Group est une PME innovante active dans le secteur de l'aviation et dans la conception, la construction et la production d'avions monomoteurs et d'hélices, couvrant toutes les étapes du processus de production. L'entreprise, créée en 1994, produit des avions ultralégers monomoteurs et propose à ses clients les activités suivantes : la vente d'avions et d'hélices, ainsi que l'entretien et l'optimisation des avions.

Le flottant à l'admission est de 15,2 % et la capitalisation boursière à l'introduction en bourse est de 10,1 millions d'euros.

Alberto Rodolfo Porto, directeur général de Porto Aviation Group, a déclaré : "La cotation sur Euronext Growth Milan de la Borsa Italiana est, pour moi et pour l'ensemble de notre entreprise, une grande opportunité de renforcement et l'une des étapes fondamentales dans la direction de croissance et de développement que nous nous sommes fixée, avec de nouveaux modèles d'avions et une expansion accrue sur les marchés internationaux".

L'action de Porto Aviation Group se négocie à 4,6415 euros.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.