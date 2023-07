(Alliance News) - Riba Mundo Tecnología SA entre en bourse vendredi après une introduction en bourse de 5,3 millions d'euros, qui passerait à 5,5 millions d'euros si la surallocation était entièrement exercée.

Le flottant est de 13 % et la capitalisation boursière est de 40 millions d'euros.

Riba Mundo Tecnología est une société technologique de droit espagnol, fondée en septembre 2018, active dans le commerce de l'électronique grand public dans le segment B2B à l'échelle internationale. Riba Mundo utilise son logiciel propriétaire Marvin pour parvenir à l'optimisation des processus d'achat et de vente, à la génération de prévisions de la demande et à l'efficacité de la gestion des stocks de biens de consommation, selon des critères modernes axés sur les données. Riba Mundo opère dans plus de 45 pays.

Marco Dezi, PDG de Riba Mundo Tecnología, a déclaré : "L'entrée sur Euronext Growth Milan représente une étape importante pour nous, car elle nous permet de mieux nous connaître et d'accompagner notre croissance continue. Nous disposons encore de marges importantes pour le développement de nos activités et de plus en plus d'entreprises se tournent vers nous pour améliorer leur politique de distribution sur le territoire".

"La cotation a le potentiel de projeter Riba Mundo Tecnología vers des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés depuis un certain temps : commercialiser de nouvelles catégories de produits, pénétrer de nouveaux marchés rentables avec notre modèle d'entreprise, et renforcer la chaîne d'approvisionnement également grâce à des opérations de fusion-acquisition qui nous permettent d'optimiser notre vision globale du marché. Nous sommes une entreprise technologique composée de personnes qui mettent toute leur passion à atteindre nos objectifs chaque jour".

Les actions de Riba Mundo Tecnología ne sont pas encore négociées.

