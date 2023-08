(Alliance News) - VNE Spa a été introduite mercredi sur Piazza Affari, dans le segment réservé aux petites et moyennes entreprises, après avoir levé 3,1 millions d'euros.

VNE est active depuis plus de 40 ans dans le domaine du traitement de l'argent et des paiements électroniques, et plus particulièrement dans la conception, la fabrication et l'offre de solutions de paiement automatique en espèces et sans espèces. La société offre la plus haute sécurité pour ses systèmes d'acceptation et de décaissement des espèces et garantit en outre la conservation des reçus grâce à un système de gestion structuré et sécurisé.

Lorenzo Verona, PDG de VNE, a déclaré : "Le fait d'avoir atteint cet objectif nous gratifie et nous fait prendre conscience de l'excellent travail que nous avons accompli en tant que groupe au fil des ans, un travail d'équipe quotidien, constant et toujours stimulant. La cotation en bourse représente pour nous un premier pas vers la consolidation et le développement de notre modèle d'entreprise sur le marché national, mais surtout sur les marchés étrangers où l'entreprise concentrera ses efforts pour une croissance structurée, solide et constante".

"Il s'agit d'une opportunité que nous construisons depuis un certain temps et nous sommes convaincus que la cotation est un tremplin pour notre activité, mais aussi une question centrale de réputation qui témoigne de la solidité et du sérieux de l'entreprise aux yeux de nos clients, de nos fournisseurs et maintenant aussi de nos investisseurs. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et aidés dans cette voie, nos collaborateurs, nos conseillers et le marché lui-même, car à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère commence pour VNE".

L'action de VNE est en hausse de 4,7 %, à 4,27 euros par action.

