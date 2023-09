(Alliance News) - Home REIT PLC a déclaré jeudi que Supportive Homes CIC, un locataire de 209 propriétés dans le portefeuille de la société, est entré en liquidation volontaire.

La société immobilière basée à Londres, qui investit dans le logement pour les sans-abri, a déclaré que Supportive Homes représentait environ 11 % des loyers demandés en août.

Home REIT a expliqué que le locataire n'était pas performant et que, par conséquent, la liquidation volontaire du créancier lui permettait de relouer les propriétés ou de mettre en œuvre d'autres initiatives de gestion d'actifs dès que possible.

La société a déclaré que les discussions avec d'autres locataires potentiels pour prendre de nouveaux baux sur les propriétés ont déjà commencé.

"Il convient de noter qu'alors que les discussions avec les locataires potentiels sont en cours, la société travaille avec le liquidateur pour assurer un transfert en douceur, en se concentrant sur la minimisation de toute perturbation potentielle pour les occupants sous-jacents et les services de soutien en place", a ajouté Home REIT.

Lundi, Home REIT a déclaré que son nouveau gestionnaire d'investissement continuait à examiner tous les locataires et que les évaluations et inspections des biens immobiliers, nécessaires pour publier les comptes en souffrance et rétablir ses actions, étaient toujours en cours.

Les actions de Home REIT ont été suspendues au début du mois de janvier après que la société n'a pas publié son rapport annuel pour l'exercice qui s'est terminé le 31 août 2022.

La société a déclaré lundi qu'elle ne s'attendait pas à être en mesure de publier les comptes en souffrance avant la fin de l'année 2023 au plus tôt.

L'investisseur anciennement coté au FTSE 250 a été en proie à des malheurs au cours des derniers mois, y compris des allégations d'actes répréhensibles par le vendeur à découvert Viceroy Research en novembre 2022.

Les locataires Serenity Support CIC et Redemption Project CIC ont été mis en liquidation volontaire par les créanciers en août. Home a déclaré qu'il s'engageait avec les liquidateurs à "débloquer" des opportunités de relocation.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

