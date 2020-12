Bourses asiatiques: record à Tokyo, replis en Chine continentale

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fini mardi dans des directions opposées: Tokyo a atteint un plus haut en clôture depuis 1990 tandis que les places de Chine continentale ont cédé du terrain.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a bondi de 2,66% à 27'568,15 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis août 1990. En cours de séance il avait aussi franchi la barre symbolique des 27'000 points pour la première fois depuis 1991.

Le Nikkei évoluait déjà depuis début novembre à des niveaux jamais vus depuis 1991.

L'indice élargi de Tokyo, le Topix, a lui aussi fortement grimpé mardi (+1,74% à 1819,18 points), tout comme l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong (+0,96% à 26'568,49 points).

Les investisseurs à Tokyo et Hong Kong ont été encouragés par les nouveaux sommets atteints lundi à Wall Street après la ratification dimanche soir par Donald Trump d'un plan de 900 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine.

En outre, la Chambre des représentants a voté lundi un amendement au texte qui était réclamé par Donald Trump pour porter une prime forfaitaire aux Américains à 2000 dollars au lieu de 600 dollars dans le plan initial.

Cela a encore renforcé les espoirs des investisseurs, même si cette mesure doit encore obtenir le feu vert du Sénat pour être adoptée, ce qui n'est pas garanti d'avance.

"Des chèques de 2.000 dollars c'est une grosse somme (...). Cela donnerait un coup de fouet à l'économie", a estimé Ayako Sera, stratégiste chez Sumitomo Mitsui Trust Bank citée par l'agence Bloomberg.

En Chine continentale, où les marchés sont moins sensibles à la politique intérieure américaine, l'indice composite de Shanghai a reculé mardi de 0,54% à 3379,04 points et celui de Shenzhen a perdu 0,64% à 2258,37 points.

La perspective potentiellement proche d'un accord préliminaire entre la Chine et l'Union européenne sur la protection des investissements de leurs entreprises respectives n'a pas non plus déridé les investisseurs à Shanghai et Shenzhen.

Du côté des valeurs

"BLUE CHIPS" NIPPONES DANS LE VERT: les poids lourds du marché tokyoïte, tous secteurs confondus, ont nettement progressé à l'instar de SoftBank Group (+4,53% à 8.055 yens), Fast Retailing (+4,5% à 90'810 yens), Sony (+2,06% à 10'390 yens) ou encore Toyota (+1,47% à 8014 yens).

ALIBABA REPREND DES COULEURS: le titre du géant chinois du commerce en ligne a rebondi à Hong Kong (+5,71%).

Alibaba avait chuté sur les deux dernières séances, plombé par l'ouverture d'une enquête le concernant des autorités chinoises de la concurrence et par les exigences des régulateurs du pays pour restreindre les activités de la puissante fintech Ant Group, proche d'Alibaba.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar faiblissait face au yen, un dollar valant 103,64 yens à 09H00 GMT contre 103,81 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro montait en revanche face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 126,94 yens contre 126,82 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,2243 dollar contre 1,2216 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en bonne voie pour effacer ses pertes de la veille: vers 08H50 GMT le prix du baril américain de WTI regagnait 0,84% à 48,02 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,9% à 51,32 dollars.

afp/fr