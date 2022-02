Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a chuté de plus de 3% mardi matin, en raison des craintes d'une éventuelle guerre entre la Russie et l'Ukraine et des inquiétudes d'un nouveau tour de vis de la Chine contre les entreprises technologiques.

The Hang Seng Index a cédé 3,17%, soit 765 points à 23.405,07 points.

dan/ssy/mav/dth