ajoute cloture à la mi journée et détails

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a perdu près de 4% lundi matin, lestée par des inquiétudes face à la reprise en main par Pékin du secteur technologique et au confinement de la grande ville de Shenzhen, le centre technologique du pays.

A la pause de la mi-journée, l'indice Hang Seng a perdu 3,81%, soit 782,32 points, pour atteindre 19.771,47 points, passant sous la barre des 20.000 points pour la première fois en près de six ans.

Ce repli s'inscrit dans le cadre d'un retrait mondial alimenté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait grimper en flèche les prix du pétrole et alimente l'inflation déjà élevée.

La crise a nourri la nervosité des investisseurs à Hong Kong, qui font également face à une sévère reprise en main par le gouvernement chinois visant les entreprises technologiques.

L'indice technologique du Hang Seng a perdu plus de 7% lundi, Alibaba, poids lourd du marché, ayant perdu près de 8% et Tencent plus de 4%.

L'annonce dimanche du confinement des 17 millions d'habitants de la ville de Shenzen, centre technologique du sud, pour faire face à une recrudescence des cas de Covid-19 en Chine, ajoute à l'inquiétude des marchés.

Le confinement et la suspension des transports publics dureront jusqu'au 20 mars, le temps de procéder à trois séries de tests de masse.

A Shanghai, métropole la plus peuplée de Chine, des quartiers sont bouclés tour à tour, les écoles sont fermées alors que plusieurs villes du nord-est du pays sont confinées et que plus de dix provinces s'empressent d'endiguer des foyers locaux.

Difficultés des valeurs technologiques

Cette chute des cours intervient également quelques jours après une journée difficile vendredi pour les valeurs chinoises cotées aux États-Unis à la suite de rumeurs faisant état de mesures de rétorsion de la part des autorités américaines.

Jeudi, le régulateur américain des marchés (SEC) a mis en demeure cinq entreprises chinoises, dont Yum China, de se mettre en conformité avec de nouvelles obligations comptables, faute de quoi elles pourraient être radiées de Wall Street d'ici 2024.

A cette liste pourraient bientôt s'ajouter toutes les sociétés chinoises cotées à New York, dont aucune ne se conforme actuellement à la réglementation américaine dans ce domaine.

Vendredi, la principale société chinoise de covoiturage Didi Global a suspendu son projet de cotation à Hong Kong, alors qu'elle s'efforce d'apaiser Pékin sur son utilisation des données des utilisateurs, selon Bloomberg News.

"A ce stade, nous considérons toujours l'espace technologique comme très vulnérable" et il est "très difficile de l'évaluer", a déclaré Jun Li, de Power Pacific Investment Management.

