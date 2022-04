Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé en baisse de plus de 3% lundi après-midi, les investisseurs s'inquiétant d'un resserrement monétaire plus agressif aux Etats-Unis et des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie chinoise.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a chuté de 3,03% lundi à la clôture, à 21.208,30 points.

En Chine continentale, la Bourse de Shanghai a perdu 2,61% lundi pour atteindre 3.296,16 points et celle de Shenzhen, deuxième Bourse de Chine, 3,33% à 2.011,45.

En Chine, l'inflation a fortement accéléré le mois dernier, alors qu'un regain de Covid-19 a entraîné la mise sous cloche de plusieurs régions et perturbé les chaînes d'approvisionnement alimentaires.

L'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 1,5% sur un an contre 0,9% en février, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

"C'est la situation du Covid en Chine qui rend l'Asie nerveuse", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché chez OANDA.

"Avec le gouvernement chinois qui s'en tient obstinément à sa politique de zéro Covid, les craintes augmentent concernant un confinement prolongé en Chine, qui pourrait s'étendre à d'autres grandes villes industrielles, assombrissant les perspectives déjà sombres pour la croissance" du pays, a-t-il ajouté.

La pandémie frappe depuis le mois dernier la Chine comme jamais depuis la vague initiale apparue dans le pays à la fin 2019. Des dizaines de millions de Chinois se retrouvent confinés à domicile, entraînant des difficultés d'approvisionnement et une flambée des prix de certains produits.

Fin mars, les 25 millions d'habitants de la capitale économique chinoise ont dévalisé les supermarchés avant la mise sous cloche de la ville. Nombre de Shanghaïens se plaignent depuis de problèmes d'approvisionnement vers leur lieu de confinement.

Le nord-est du pays est l'autre région la plus touchée.

Par ailleurs, les cours mondiaux des produits alimentaires flambent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

