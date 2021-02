Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a dévissé vendredi de plus de 3%, dans le sillage de Wall Street et sur fond de peur de remontée des taux d'intérêt.

L'indice composite Hang Seng a plongé de 3,07% à 29.149,90 points.

Les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient également en nette baisse.

La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons du Trésor américains à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an, provoquant un plongeon de 3,52% du Nasdaq à la clôture.

