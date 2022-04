Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a chuté de plus de 3% lundi après-midi, les investisseurs s'inquiétant d'un resserrement monétaire plus agressif aux Etats-Unis et des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie chinoise.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était en baisse de 3% lundi à 15H30 (07H30 GMT) à 21.501,23 points.

