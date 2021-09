L'échange de cryptomonnaies Huobi va se débarrasser de ses clients sur le continent d'ici fin 2021

La bourse chinoise de cryptomonnaies Huobi Global a déclaré dimanche qu'elle avait cessé de prendre de nouveaux clients en Chine continentale à partir de vendredi et qu'elle mettrait fin aux contrats avec les clients du continent d'ici la fin de l'année pour se conformer à la réglementation locale.

Les régulateurs chinois ont intensifié la répression https://www.reuters.com/world/china/china-central-bank-vows-crackdown-cryptocurrency-trading-2021-09-24 vendredi, en interdisant les transactions et l'extraction de cryptomonnaies, et en précisant qu'il est interdit aux bourses étrangères de fournir des services aux investisseurs du continent via Internet.

Huobi Global a déclaré dans un communiqué qu'elle allait procéder à une sortie ordonnée de ses clients continentaux existants, en partant du principe que la sécurité de leurs actifs est garantie. (Reportage de Cheng Leng, Samuel Shen et Ryan Woo ; édition de William Mallard)