Les Bourses asiatiques encouragées par une baisse de taux en Chine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé en nette hausse vendredi, soutenue comme celle de Hong Kong par l'annonce de l'abaissement par la Banque centrale chinoise d'un taux de référence, une mesure destinée à soutenir la deuxième économie mondiale.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,27% à 26'739,03 points, et avancé sur l'ensemble de la semaine de 1,2%.

L'indice élargi Topix a progressé de 0,93% à 1877,37 points.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 2,6% vers 06H40 GMT, tandis que celui de Shanghai avançait de 1,4%.

La Banque centrale chinoise a abaissé vendredi, pour la seconde fois cette année, le "loan prime rate" (LPR) à cinq ans, un taux d'intérêt qui constitue la référence pour les prêts hypothécaires.

Cette décision intervient au moment où la Chine affronte sa plus forte poussée épidémique depuis l'apparition du Covid-19, et où les mesures sanitaires drastiques prises par le gouvernement pèsent lourdement sur l'économie.

En ouvrant la voie à une réduction des coûts d'emprunt, cette baisse de taux fait espérer une reprise du secteur immobilier chinois, fragilisé par les déboires d'Evergrande. Elle a également rassuré les investisseurs à Tokyo, où la perspective d'un ralentissement économique en Chine est un facteur d'inquiétude.

Au Japon, les prix à la consommation ont par ailleurs augmenté en avril à un niveau plus vu depuis sept ans (+2,1% sur un an, hors produits frais), selon des statistiques publiées avant l'ouverture, une hausse accélérée par un effet de base positif, la flambée des prix énergétiques et le yen bas, qui ne devrait cependant pas inciter la Banque du Japon (BoJ) à un tour de vis monétaire.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole baissait: vers 06H20 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 0,47% à 111,68 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,56% à 111,41 dollars.

Le yen était en léger repli par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 127,85 yens vers 06H40 GMT contre 127,79 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était stable face à l'euro, qui s'échangeait pour 135,32 yens contre 135,31 yens la veille.

Un euro valait 1,0586 dollar contre 1,0588 dollar jeudi à 21H00 GMT.

afp/rq