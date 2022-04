Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale ont plongé lundi sur fond de craintes pour l'économie chinoise à l'heure où une recrudescence de Covid oblige à des confinements dans de grandes villes et où les marchés s'inquiètent d'une possible forte hausse des taux d'intérêt américains.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 3,85% à 19'844,41 points. La Bourse de Shanghai a cédé 5,13% à 2928,51 points et celle de Shenzhen a plongé de 6,48% à 1780,03 points.

afp/jh