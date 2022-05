Les Bourses mondiales se reprennent après une série dans le rouge

Paris (awp/afp) - Les investisseurs profitaient de la baisse des marchés pour faire des achats à bon compte mardi, ce qui permettait un rebond des indices, de moindre ampleur toutefois que la baisse des dernières séances.

La Bourse de New York rebondissait après trois séances calamiteuses mais sans vrai catalyseur, les investisseurs étant déjà tournés vers deux indicateurs d'inflation à venir, mercredi et jeudi.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 1,45%, l'indice Nasdaq, à forte représentation technologique, s'offrait 2,59%, tandis que l'indice élargi S&P 500 prenait, lui, 1,85%.

Sur le Vieux Continent, la dynamique était positive: Paris +1,90%, Londres +1,28%, Francfort +2,36% et Milan +1,84% vers 14H00 GMT.

Mais les "marchés restent sur un terrain instable", nuance Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Entre une inflation à son paroxysme qui fait craindre un resserrement monétaire plus rapide que prévu aux États-Unis et en Europe, la poursuite de la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, le contexte n'est pas favorable aux actifs risqués.

L'indice de l'inflation CPI aux États-Unis est attendu mercredi avec anxiété par les investisseurs qui espèrent entrevoir enfin le pic de l'accélération des prix après une hausse de 8,5% sur un an en mars.

Sur le marché obligataire, une légère détente était observée, le taux d'intérêt pour le 10 ans américain revenant juste au-dessus des 3%.

Chute de Peloton

Le spécialiste des vélos d'appartement Peloton, déjà en grande difficulté en raison d'un ralentissement de la demande, a encaissé une lourde perte trimestrielle et voyait son action dégringoler mardi à Wall Street.

Quelques minutes après l'ouverture de la Bourse, l'action de l'entreprise chutait de près de 19%, à 11,52 dollars.

Novavax vend moins de vaccins contre le Covid-19

Le vaccin contre le Covid-19 de Novavax, présenté comme une alternative pour ceux auxquels les vaccins à ARN messager font peur, s'est moins vendu que les prévisions des analystes, ce qui faisait plonger le titre dans les premiers échanges à Wall Street (-18,3%).

Les banques en forme

Les valeurs bancaires montaient nettement en Europe, profitant du retour de l'exposition au risque pour quelques investisseurs, ainsi que des résultats salués de l'italienne BPER Banca (+10,22%).

ING montait de 4,64%, Unicredit montait de 6,50%, Santander de 2,90%, BNP Paribas de 3,87% et Deutsche Bank de 3,60%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole se repliaient, les inquiétudes quant à la demande en or noir regagnant du terrain malgré l'avancée des discussions concernant l'embargo européen sur le brut russe.

Le cours du baril de WTI américain cédait 0,30% à 102,78 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,50% à 105,41 dollars vers 14H00 GMT.

L'euro baissait légèrement de 0,20% face au billet vert, à 1,0542 dollars.

Après avoir encore une fois brièvement franchi à la baisse le seuil des 30.000 dollars dans la nuit, le bitcoin remontait de 2,62% à 31.772 dollars.

afp/lk