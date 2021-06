Prudence des marchés face à l'inflation et au variant Delta

Paris (awp/afp) - Les marchés européens manquaient de force lundi matin, en proie à des incertitudes quant à la persistance de l'inflation et à la progression du très contagieux variant Delta.

Vers 11h00, les indices européens évoluaient dans le rouge: Paris (-0,34%), Francfort (-0,18%), Londres (-0,42%) et Milan (-0,50%). Quant au SMI de la Bourse suisse, il parvenait à se maintenir de peu dans le vert, grappillant 0,09% vers 11h30.

Totalement dépourvue de tonicité, l'Asie a pour sa part clôturé proche de l'équilibre: de Tokyo (Nikkei -0,06%) à Shanghai (-0,03%) en passant par Hong Kong (-0,07%).

"Il y a toujours un mélange d'optimisme et de retenue" sur les marchés, alors que "l'évolution de la pandémie en Asie plombe l'ambiance" tandis "qu'en Europe, les craintes concernant le variant Delta augmentent", observe Milan Cutkovic, analyste chez Axi. En outre, le débat sur l'inflation américaine et ses possibles répercussions en termes de politique monétaire en cours depuis le printemps continuait d'occuper les investisseurs.

La Réserve fédérale américaine (Fed) répète vouloir attendre le retour au plein emploi avant de réduire un tant soit peu son soutien à l'économie. Par conséquent, les investisseurs surveilleront particulièrement la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, indicateur phare de la semaine.

"L'évolution des créations d'emplois, avec la réouverture des activités dans les services reste un indicateur clef pour le calendrier du +tapering+ (diminution des achats d'actifs de la banque centrale), autant que l'inflation", explique Christian Parisot, analyste chez Aurel BGC.

"Il faudra suivre l'évolution des salaires dans les industries en tension, car on pourrait voir là une dynamique qui pourrait entretenir l'inflation à un niveau bien plus élevé qu'anticipé pour bien plus longtemps qu'envisagé aujourd'hui", souligne aussi de son côté, Sebastian Paris Horvitz. La semaine sera tapissée de statistiques concernant l'activité, notamment dans le secteur manufacturier en Chine, en zone euro et aux Etats-Unis jeudi.

"La question est toujours de savoir si la production n'est pas freinée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et par les difficultés de recrutement", souligne M. Parisot.

Burberry affaibli par la démission de son DG

L'action chutait de 9,20% à 2043,00 pence après la démission prévue à la fin de l'année de son directeur général Marco Gobbetti qui va prendre la tête d'un autre groupe de prêt-à-porter de luxe, Ferragamo.

VW et Renault reculent en dépit des efforts d'électrification

Le titre Volkswagen cédait 0,35% à 215,20 euros : la marque VW du groupe allemand veut cesser de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe entre 2033 et 2035 pour passer aux véhicules électriques, se laissant plus de temps sur d'autres marchés, notamment la Chine, a annoncé l'un de ses responsable dimanche.

L'action Renault reculait de 0,26% à 35,17 euros vers 10h15 en dépit de l'annonce d'un accord avec le sino-japonais Envision AESC en vue de l'implantation d'une usine de batteries pour voitures électriques de la marque au Losange à Douai, dans le nord de la France.

Glencore rachète l'intégralité d'une mine de charbon

Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore (-0,84% à 312,55 pence) va racheter les parts de BHP et Anglo American dans leur co-entreprise autour de la mine de charbon de Cerrejón en Colombie pour un montant de 588 millions de dollars.

Le pétrole se replie, le bitcoin rebondit

Les cours du brut se repliaient lundi matin, laissant derrière eux leur cinquième hausse hebdomadaire consécutive portée par la reprise économique qui se poursuit, alors que les membres du cartel élargi pourraient annoncer jeudi une nouvelle hausse des quotas de production.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 75,08 dollars, en baisse de 0,40% pra rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois cédait 0,27% à 73,85 dollars vers 10h55.

Le bitcoin montait (+6,95% à 34.901 dollars) après avoir été sous pression la semaine dernière.

L'euro était stable face au dollar (+0,04% à 1,1938 dollar).

afp/vj