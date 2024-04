Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales fluctuent de façon indécise jeudi, au milieu d'une avalanche de résultats d'entreprises et dans l'attente de la publication de la première estimation de la croissance américaine au premier trimestre.

Les places boursières européennes évoluaient dans des directions diverses vers 09h40 : Paris perdait 0,31%, Francfort 0,48%, Milan 0,18%, tandis que Londres gagnait 0,49%. A 10h, le SMI perdait 0,72%.

En Asie, Tokyo a reculé de 2,16%, tandis que les Bourses de Shanghai (+0,27%) et Hong Kong (+0,42%) progressaient dans les derniers échanges.

La séance de jeudi est le point d'orgue de la semaine sur le plan des résultats d'entreprises avec les publications de Hermès, AstraZeneca, Nestlé, Deutsche Bank, entre autres, à analyser pour les investisseurs.

Mais ce sont surtout les résultats publiés mercredi par Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui occupent l'esprit des investisseurs. Si le groupe a doublé son bénéfice net et fait mieux que ce que prévoyaient les analystes au premier trimestre, le coût de plus en plus élevé de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) inquiète Wall Street.

"Les investisseurs n'ont pas apprécié les prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours et encore moins l'annonce que l'entreprise dépensera plus d'argent pour améliorer ses capacités en matière d'intelligence artificielle", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Après la clôture des marchés américains, ce seront Google, Microsoft et Intel qui publieront leurs résultats.

Sur le plan macroéconomique, les marchés sont nerveux en attendant la publication de la croissance du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre. Un chiffre de croissance élevé pourrait "retarder les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale" (Fed) américaine, selon Ipek Ozkardeskaya.

Vendredi sera ensuite publié l'indice PCE, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui a besoin de voir plus de signes du ralentissement de l'inflation avant de baisser ses taux directeurs.

La remontée des taux d'intérêt sur le marché obligataire, qui a freiné les Bourses mondiales mercredi, se stabilisait jeudi. Vers 07H35 GMT, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans s'établissait à 2,58%, contre 2,59% à la clôture de la veille.

BHP miné par une offre sur Anglo American

Le groupe minier britannique Anglo American a annoncé jeudi faire l'objet d'une proposition de rachat "non sollicitée" de son concurrent australien BHP, ce qui pourrait déboucher sur l'une des plus importantes transactions dans ce secteur depuis des années.

Le géant minier australien BHP a confirmé avoir formulé une offre "non contraignante" de rachat intégral de son rival britannique Anglo American valorisant ce dernier à 38,8 milliards de dollars.

L'action d'Anglo American bondissait de 13,61% à Londres, tandis que celle de BHP cédait 3,30%.

Pluie de résultats

Les entreprises européennes sont nombreuses à publier leurs résultats trimestriels, parmi elles, AstraZeneca (+5,32%), Barclays (+3,37%), Sanofi (+2,59%), ou encore Equinor (+2,70%) étaient salués.

En revanche, Adyen chutait de 12,99% à Amsterdam, Nestlé perdait 3,36% à Zurich, STMicroelectronics reculait de 2,58% et Carrefour de 2,71% à Paris. A Francfort, Deutsche Bank cédait 2,10%.

Chute inexorable du yen

Le yen reculait encore de 0,17% face au dollar vers 07H35 GMT, à 155,62 yens pour un dollar, à la veille de la réunion de la Banque du Japon. Le dollar a franchi mercredi le palier des 155 yens, un nouveau plus haut face à la monnaie japonaise depuis 1990.

Les prix du pétrole progressent légèrement: le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, valait 88,19 dollars (+0,19%) et celui de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois s'échangeait 82,97 dollars (+0,17%).

L'euro était en hausse de 0,18% à 1,0718 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,25% à 64'212 dollars.

