Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine s'est redressé à la suite d'un rapport selon lequel Pékin envisage de mettre en place un programme important pour soutenir ses marchés en difficulté, et l'activité boursière de mercredi donnera un aperçu de la question de savoir s'il s'agira d'un mouvement fugace ou de quelque chose de plus durable.

Ailleurs dans la région Asie-Pacifique, l'inflation néo-zélandaise, les indices des directeurs d'achat en Australie et au Japon, ainsi que la décision de politique monétaire en Malaisie sont autant d'éléments susceptibles de modifier le marché.

Toutefois, l'ambiance générale sera probablement déterminée par le troisième record de clôture consécutif du S&P 500 et par la façon dont les marchés chinois et hongkongais évolueront.

La performance des actions chinoises mardi n'a pas été particulièrement bonne - les actions de Hong Kong se sont redressées beaucoup plus fortement - mais tout rebond doit commencer quelque part.

Les autorités et les partisans de la Chine espèrent que ce rebond sera durable. Et ce sera le cas si les décideurs politiques parviennent à mobiliser environ 2 000 milliards de yuans (278 milliards de dollars), principalement sur les comptes offshore des entreprises publiques, dans le cadre d'un fonds de stabilisation destiné à acheter des actions sur le territoire chinois par l'intermédiaire du lien boursier de Hong Kong.

À certains égards, ces marchés sont attrayants. Les valorisations sont bon marché, les indices sont au plus bas depuis des années et, si les autorités parviennent à fixer un plancher, une bonne partie des capitaux qui ont fui la Chine et Hong Kong ces derniers temps pourraient être tentés de revenir.

Peut-être.

La hausse de 0,4 % de l'indice CSI 300 et de 0,5 % de l'indice Shanghai Composite mardi n'est pas très importante selon la plupart des critères. Mais il s'agit de la plus forte hausse depuis près d'un mois, et elle est suffisante pour permettre aux indices de sortir d'un creux de cinq et quatre ans, respectivement.

À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng et l'indice Hang Seng tech ont bondi respectivement de 2,7 % et de 3,7 %, enregistrant ainsi leurs meilleures journées depuis deux mois, mais ils partent eux aussi d'un niveau très bas.

Le Hang Seng flirte avec les niveaux qu'il atteignait lorsque Hong Kong a été rétrocédé à la Chine par la Grande-Bretagne en 1997. Avant le pic de mardi, les valeurs technologiques de Hong Kong avaient perdu 20 % ce mois-ci.

La hausse des actions japonaises s'est essoufflée mardi après que la Banque du Japon a maintenu sa position lors de sa réunion de politique monétaire, mais a semblé se montrer plus optimiste, tandis que le yen a finalement abandonné ses gains initiaux et est descendu jusqu'à 148,50 pour un dollar.

Les commentaires du gouverneur Kazuo Ueda ont toutefois satisfait tout le monde, puisqu'il a indiqué que l'inflation semble se rapprocher durablement de l'objectif de 2 % fixé par la banque. Si ce scénario se confirme, il faut s'attendre à ce que le Nikkei reprenne sa progression et que le yen et les rendements obligataires restent sous pression.

En attendant, la Bank Negara Malaysia devrait laisser son taux directeur inchangé à 3,00 % mercredi et le maintenir au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PMI australiens (janvier)

- PMI Japon (Janvier)

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie