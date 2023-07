Stephen Culp, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Au revoir, juillet.

Les actions asiatiques pourraient connaître un début de semaine mouvementé si elles espèrent surpasser les gains considérables enregistrés la semaine précédente, sous l'effet des mesures de relance potentielles en Chine, de la plus forte augmentation du salaire minimum au Japon et de l'optimisme vacillant quant à la possibilité pour l'économie mondiale d'éviter la récession.

Les actions chinoises doivent relever le défi de surpasser le gain de 4,5 % enregistré la semaine dernière par l'indice CSI 300, la plus forte hausse hebdomadaire de l'indice depuis le mois de novembre.

Au cours de la semaine, le Hang Seng et le Nikkei 225 ont gagné respectivement 4,4 % et 1,4 %, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 2,5 %.

Les marchés ont été secoués à la fin de la semaine lorsque la Banque du Japon a fait le premier pas pour mettre fin à sa politique de relance monétaire qui durait depuis des décennies, donnant ainsi plus de liberté aux taux d'intérêt pour évoluer en harmonie avec l'inflation et la croissance économique.

Cette mesure a coïncidé avec la décision de mettre en œuvre la plus forte augmentation du salaire minimum de l'histoire du Japon, dans le but de sortir la troisième économie mondiale de son marasme.

Les acteurs du marché observent également de l'autre côté de la mer du Japon les signes de vie de l'économie chinoise.

Le 24 juillet, Pékin s'est engagé à ajuster ses politiques afin de relancer la morne reprise post-COVID du pays, une décision qui a contribué à consolider le yuan à son plus haut niveau depuis près de deux semaines par rapport au dollar, à faire bondir le CSI 300 de près de 3 % et l'indice HSI de 4,1 %.

La semaine prochaine, aux États-Unis, la saison des bénéfices du deuxième trimestre se poursuit, et une série de résultats très médiatisés dans les prochains jours devraient apporter un éclairage supplémentaire sur la situation de la demande mondiale, en particulier en ce qui concerne la Chine.

Les grandes entreprises Apple Inc et Amazon.com, le fabricant de puces Western Digital Corp, le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière Caterpillar Inc, la chaîne de cafés Starbucks Corp, omniprésente dans le monde entier, et l'entreprise de technologie sans fil Qualcomm Inc sont tous sur le pont.

Les bénéfices de Marriott International, MGM Resorts International et Host Hotels & Resorts contribueront à éclairer l'état de la demande mondiale en matière de voyages et de tourisme.

La semaine prochaine, les indicateurs américains susceptibles d'influencer le marché comprennent les indices PMI de l'industrie manufacturière et des services. Par ailleurs, les ouvertures de postes, les emplois privés, les demandes d'allocations chômage et les licenciements prévus prépareront le terrain pour le rapport sur l'emploi de juillet, très attendu, qui sera publié vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- L'indice PMI manufacturier Caixin de la Chine est attendu.

- Le Japon dévoilera la confiance des consommateurs, les mises en chantier et les données sur le chômage pour le mois de juin.

- L'Australie devrait publier le PMI manufacturier de juillet et les approbations de construction de juin.

- La Corée du Sud dévoilera son rapport sur la croissance des importations et des exportations pour le mois de juillet