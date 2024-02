introductions

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a annoncé jeudi avoir réalisé en 2023 les "deuxièmes meilleurs" revenus et bénéfices "jamais enregistrés" en dépit d'un nombre d'introductions en Bourse au plus bas depuis plus d'une décennie.

Les bénéfices de l'année dernière ont augmenté de 18% pour atteindre 11,9 milliards de dollars hongkongais (1,76 milliard d'euros), avec des résultats solides "alimentés par une croissance notable dans ses activités de dérivés, de revenus fixes et de devises", a déclaré le directeur général du Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), lors de l'annonce des résultats.

La Bourse n'a toutefois enregistré que 73 introductions en Bourse l'année dernière, qui ont permis de lever 46,3 milliards de dollars hongkongais, poursuivant ainsi une tendance à la baisse qui a débuté en 2020.

Avant la pandémie, cette place financière était régulièrement considérée comme la première place mondiale en termes d'IPO, en enregistrant plus d'une centaine par an entre 2013 et 2020.

"Le marché mondial des introductions en Bourse a continué d'être affecté par une perte de confiance sur les marchés et un contexte macroéconomique difficile", mais il y a toujours une "dynamique continue" pour de nouvelles introductions à Hong Kong, a estimé le HKEX.

En 2020, Pékin a entrepris une vaste répression de nombreux mastodontes de la technologie qui a conduit certais d'entre-eux à suspendre leurs projets d'introduction en Bourse.

Cette année là, la Chine avait annulé au dernier moment l'introduction en bourse du géant du numérique chinois Ant Group qui avait été la première à subir la vindicte des autorités.

Dans son communiqué de jeudi, le HKEX a déclaré être "prudemment optimiste" et "bien placé pour tirer parti de la crise mondiale".

Les revenus des activités principales ont augmenté de 3% pour atteindre 18,9 milliards de dollars hongkongais en 2023.

Les autorités de Hong Kong tentent de soutenir le marché boursier. L'année dernière, le chef de l'exécutif John Lee, a réduit le droit de timbre sur les transferts d'actions et proposé des réformes pour aider les petites et moyennes entreprises qui cherchent à lever des fonds.

La Bourse prévoit également de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, un changement qui pourrait entrer en vigueur cet été et serait conforme à la pratique des autres grandes places financières mondiales.

hol/juf/nth