Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a bondi de plus de 3% en clôture mercredi, portée par les valeurs de la tech dans la foulée du feu vert donné au groupe Ant Group pour une levée de fonds.

L'indice Hang Seng a grimpé de 3,22% à 20.793,11 points. Celui de Shanghai a augmenté de 0,22 point à 3.123,52 points, tandis que l'indice composite de Shenzhen, la deuxième Bourse du pays, a pris 0,06% à 2.005,35 points.

Les autorités chinoises ont donné il y a quelques jours le feu vert à Ant Group, ancienne filiale d'Alibaba spécialisée dans la fintech, pour lever 1,5 milliard de dollars suggérant un relâchement de la pression des autorités chinoises sur l'entreprise.

Cette décision est survenue après une vague de mesures prises à l'encontre des grandes entreprises de la tech ces dernières années. En 2020, Pékin avait fait barrage à la dernière minute à la gigantesque introduction en Bourse d'Ant Group. Cette cotation aurait à l'époque constitué un record mondial.

Ce feu vert a fait grimper les actions d'Alibaba de 8,7% à Hong Kong, tandis que JD.com a bondi de plus de 7%, et XD de plus de 9%.

dan/lb/jnd/spi