Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a bondi de plus de 3% jeudi matin, dopée par un rebond des géants chinois de la tech qui avaient chuté en début de semaine après la reconduction de Xi Jinping au pouvoir.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a gagné 3,21% à 15.810,01 points.

Le début de la semaine a été marqué par un plongeon des Bourses chinoises, les investisseurs s'inquiétant de la politique économique qui sera menée au cours du troisième mandat de M. Xi.

Il a nommé à des postes clés des partisans de la politique zéro Covid, qui entraîne fréquemment la fermeture inopinée d'entreprises et d'usines, pénalise activité et déplacements et pèse lourdement sur la consommation des ménages.

Parmi les valeurs les plus performantes, le géant du commerce en ligne à Alibaba a gagné plus de 8% et son rival JD.com plus de 10%. L'indice Hang Seng Tech a progressé de 4%.

Ces gains sont dans le sillage de la séance la veille à Wall Street, au cours de laquelle les entreprises chinoises du secteur des nouvelles technologies cotées aux Etats-Unis ont connu un rebond.

dan/cwl/juf/ybl