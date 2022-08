Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong reculait mardi de plus de 3%, inquiète qu'une éventuelle visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan n'aggrave encore les tensions entre la Chine et les États-Unis.

Une éventuelle rencontre entre Mme Pelosi et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen ne manquerait pas de susciter la colère de Pékin, qui considère l'île comme son territoire et a exhorté les Etats-Unis à ne pas jouer "avec le feu".

Ce contexte a fait chuter les Bourses asiatiques.

L'indice Hang Seng cédait 3,14% vers 03H00 GMT à 19.532,89 points.

De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai cédait 2,9% à 3.165,40 points, tandis que la place de Shenzhen était en baisse de 3,77% à 2.119,45 points.

Même tendance pour Tokyo, en baisse de plus d'un pour cent, tandis que Sydney, Séoul, Singapour, Wellington et Jakarta étaient également en forte baisse.

"Comme il est presque certain que Pelosi se rendra à Taïwan mardi, il appartient maintenant à la Chine de décider s'il y a une escalade ou non", a expliqué Stephen Innes, analyste à SPI Asset Management, selon qui "les investisseurs internationaux et taïwanais sont plutôt inquiets".

