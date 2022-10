Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a grimpé de plus de 5% au cours de la matinée de mercredi, les investisseurs rattrapant le temps perdu au lendemain d'un jour férié et semblant moins inquiets d'éventuelles hausses des taux d'intérêt des banques centrales.

L'indice Hang Seng a bondi de 5,16%, soit 880,59 points, pour atteindre 17.960,10 points.

Cette hausse est dans le sillage des autres places mondiales qui, après des mois de lourdes pertes, ont repris des couleurs notamment en raison d'indices indiquant un ralentissement de l'économie américaine, permettant ainsi à la Réserve fédérale de lever le pied.

Les entreprises du secteur des technologies comptent parmi les principaux gagnants, les géants chinois Alibaba prenant plus de 5% et Tencent plus de 3%.

L'indice Hang Seng a connu une année difficile, perdant environ 25%, Hong Kong ayant été lourdement impactée par les restrictions sanitaires anti-Covid et les nombreux confinements en Chine.

L'exécutif du centre financier a récemment mis fin à la quarantaine obligatoire dans des hôtels pour les voyageurs arrivant à l'étranger, alimentant des espoirs de reprise.

Cette nouvelle a permis aux compagnies liées au tourisme de voir leurs actions repartir à la hausse, en particulier les casinos de Macao, avec Wynn Macau et Sands China qui ont pris 5,5%, tandis que MGM China a gagné 4,7 %. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a connu une hausse de 0,61%.

