Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong s'est envolée de plus de 3% mardi en fin de matinée, les investisseurs saluant l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine et un entretien globalement positif entre les présidents chinois et américain en marge du G20.

L'indice Hang Seng a augmenté de 3,62%, à 18.257,69 points.

L'indice composite de la Bourse de Shanghaï a pris 1,27% à 3.122,58 points tandis que celui de la Bourse de Shenzhen, la deuxième de Chine, est monté de 1,43% à 2.041,51 points.

L'entrevue largement positive entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping lundi a indiqué un apaisement des tensions entre les deux superpuissances, contribuant à l'ambiance optimiste dans les salles de marché.

Tokyo, Singapour et Séoul étaient également en hausse, profitant d'un regain d'optimisme après la décision de la Chine d'assouplir certaines de ses drastiques restrictions sanitaires et une série de mesures visant à sauver son secteur immobilier en difficulté.

