relance

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en hausse de 4,10% mardi, après la promesse de Pékin d'instaurer de nouvelles mesures de relance de l'économie chinoise, notamment pour le secteur immobilier.

L'indice Hang Seng a ainsi clôturé sur un gain de 766,25 points, à 19.434,40 points. Les autres Bourses chinoises ont également fini en progression: l'indice composite de Shanghai a grimpé de 2,13%, à 3.231,52 points, tandis que l'indice composite de Shenzhen a gagné 2,19%, à 2.048,15 points.

La promesse d'une relance en Chine s'est ajoutée à l'espoir que la banque centrale américaine (Fed) approche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt et que la hausse attendue cette semaine puisse être la dernière après plus d'un an de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis.

Les principaux dirigeants chinois ont déclaré lundi, lors d'une réunion, que l'économie faisait face à de "nouvelles difficultés et de nouveaux défis".

Ils ont convenu de la nécessité de "mettre en oeuvre une réglementation macroéconomique précise et efficace", selon la radio État CCTV.

Lors de cette réunion, dirigée par le président Xi Jinping, les participants ont également appelé à des efforts pour augmenter la consommation intérieure, ainsi qu'à "ajuster et optimiser les politiques immobilières".

Les investisseurs estiment que cette réunion apporte "un ton encourageant pour un assouplissement plus substantiel et complet de la politique" économique chinoise, a rapporté Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

"Pourquoi est-ce différent cette fois-ci? Parce que les législateurs ont reconnu le problème", a-t-il ajouté.

Ces annonces font suite à la publication récente d'une série d'indicateurs économiques décevants, notamment une croissance très inférieure aux attentes des analystes au deuxième trimestre (+6,3% sur un an), ce qui a entraîné une intensification des appels à lancer des mesures de soutien à l'économie.

"Il y a peu de détails concrets et les éléments de langage adoptés ne sont pas des mesures de soutien explosives, mais le ton est positif", a par ailleurs estimé Mark Haefele, analyste chez UBS.

Les actions immobilières, sous pression depuis des années en raison de la lutte des autorités contre ce qu'elles considéraient comme des emprunts excessifs dans ce secteur, ont connu une embellie.

Les titres des sociétés immobilières en difficulté Country Garden, Sunac et Kaisa ont ainsi progressé respectivement mardi de 18,3%, 17% et 16,5%.

De leur côté, les actions d'Alibaba et Tencent ont pris plus de 6% chacune, tandis que celles de JD.com et Meituan ont toutes les deux gagné plus de 7%.

dan-nth/er