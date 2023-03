Les Bourses de Tokyo et Hong Kong accusent le choc Credit Suisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo est retombée jeudi dans le rouge et Hong Kong accusait des pertes encore plus importantes, les marchés asiatiques ayant été secoués par les difficultés de Credit Suisse, qui ont aggravé les inquiétudes sur le secteur bancaire mondial.

L'indice vedette Nikkei de Tokyo a lâché 0,8% à 27'010,61 points à la clôture et l'indice élargi Topix a abandonné 1,17% à 1937,10 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng trébuchait de 1,93% peu avant 07H00 GMT, plombé par ses valeurs financières.

Le marché tokyoïte a quelque peu limité la casse après que Credit Suisse a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi un emprunt de court terme de 50 milliards de francs suisses suisses maximum (50,7 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS), la banque centrale du pays.

L'action Credit Suisse avait chuté de plus de 24% mercredi, un plongeon historique dont l'étincelle a été le refus de son principal actionnaire, la Saudi National Bank, d'investir davantage dans le groupe helvétique, en difficulté depuis deux ans.

Les déboires de Credit Suisse sont intervenus alors que les marchés mondiaux étaient déjà très nerveux depuis le crash de la banque régionale américaine SVB la semaine dernière, faisant redouter une crise bancaire à grande échelle.

Le ministre des Finances japonais Shunichi Suzuki continue pour sa part d'assurer que le système financier nippon est stable, car les instituts de crédit du pays ont suffisamment de réserves de liquidités et les banques régionales de l'archipel ont essentiellement des dépôts de petits épargnants locaux, selon lui.

Du côté des valeurs

BANQUES EN BERNE: les valeurs bancaires japonaises ont connu une nouvelle séance douloureuse à cause des craintes autour de Credit Suisse: Mitsubishi UFJ Financial Group a chuté de 2,77% à 837,6 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group a lâché 2,64% à 5257 yens et Mizuho 3,78% à 1832,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 132,97 yens vers 07H00 GMT contre 133,42 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise montait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 140,93 yens contre 141,12 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0595 dollar contre 1,0577 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole rebondissait légèrement après son plus bas depuis fin 2021 atteint la veille. Vers 07H00 GMT le baril de WTI américain reprenait 0,77% à 68,13 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord regagnait 0,88% à 74,34 dollars.

afp/rq