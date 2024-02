Les actions chinoises ont poursuivi leur progression mercredi, les investisseurs attendant des mesures de sauvetage du marché plus puissantes après que Pékin a signalé que les autorités intensifiaient leurs efforts pour soutenir les marchés en baisse.

Les actions de Hong Kong ont évolué en dents de scie, mais ont terminé la séance du matin en légère baisse.

** L'indice CSI 300 a augmenté de 0,5 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,9 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement baissé de 0,1 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a perdu 0,7 %.

** Les autorités chinoises ont annoncé une série de mesures pour aider les marchés boursiers au cours des derniers jours après que les actions chinoises aient plongé à leur plus bas niveau depuis cinq ans la semaine dernière.

** Parmi les mesures les plus récentes, citons la limitation des ventes à découvert et l'augmentation des achats d'actions par le fonds d'État Central Huijin Investment.

** Les indices des petites capitalisations CSI 500 et CSI 1000 ont rebondi de 6 % et 5 %, respectivement, mercredi, à la suite de l'élargissement du soutien à l'achat d'actions par le fonds d'État, surnommé "l'équipe nationale".

** Les récentes turbulences du marché pourraient inciter l'équipe nationale à prendre des mesures plus décisives et plus rapides afin de restaurer la confiance et d'éviter un cycle qui se réalise de lui-même", ont déclaré les économistes de HSBC dans une note.

** La plupart des secteurs étaient en hausse sur le marché continental, le secteur de la santé étant en tête des gains.

** Les actions de Wuxi AppTec, cotées à Shanghai, ont bondi de 7,4 %, celles de Hong Kong de 6,7 % également, après qu'un projet de loi américain visant les géants chinois de la biotechnologie a été mis à jour, le nombre de co-sponsors étant passé de 6 à 0. BGI Genomics, cotée à Shenzhen, a également bondi de 7,8 %.

** Les entreprises technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont reculé de 0,8 % après une hausse de 7 % mardi. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Janane Venkatraman)