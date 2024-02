Les actions chinoises ont augmenté jeudi, après que le régulateur des valeurs mobilières a déclaré qu'il renforcerait la surveillance des entreprises de produits dérivés sur le marché boursier, tandis que les attentes des investisseurs pour de nouvelles mesures de relance avant une réunion politique clé ont également contribué à l'amélioration du sentiment.

** L'indice CSI 300 a gagné 0,9 % à la pause déjeuner, après une baisse de 1,3 % lors de la session précédente, tandis que l'indice Shanghai Composite a augmenté de 0,7 %.

** Pour le mois, l'indice CSI 300 a augmenté de 8,3% jusqu'à présent, sur la bonne voie pour mettre fin à une série de six mois de pertes.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,2 %, et l'indice Hang Seng China Enterprises est resté pratiquement stable.

** Les autres actions asiatiques ont été plus faibles, tandis que le dollar et les bons du Trésor américain sont restés stables avant les données cruciales sur l'inflation américaine qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt.

** Ce mois-ci, les achats effectués par l'État et le durcissement des réglementations ont été les principaux responsables de la sortie de l'indice chinois des valeurs vedettes de son plus bas niveau depuis cinq ans, mais des mesures de relance plus agressives sont nécessaires pour que l'élan se poursuive au sein d'une économie moribonde.

** La session annuelle du Congrès national du peuple, qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle l'objectif de croissance annuelle sera fixé et un plan sera élaboré pour l'atteindre, fournira les indications les plus claires sur les efforts de relance du gouvernement.

** La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières a déclaré qu'elle renforcerait la supervision des produits dérivés, y compris les produits dits DMA-Swap, et a annoncé la sanction d'un fonds spéculatif pour avoir effectué des transactions excessives et à haute fréquence sur des contrats à terme portant sur des indices boursiers.

** La Chine et les États-Unis devraient renforcer leurs liens économiques et commerciaux et Washington devrait éviter de se dissocier de la Chine, a déclaré le premier ministre chinois Li Qiang lors d'une réunion avec une délégation américaine en visite.

** Les actions des fabricants de semi-conducteurs et d'équipements de communication ont bondi de plus de 3 % chacune pour mener les gains, tandis que les automobiles ont augmenté de 2,6 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie sont restés stables, tandis que les entreprises du secteur de la santé ont progressé de 1,2 %.