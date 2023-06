Les actions chinoises ont légèrement augmenté mardi, dans l'attente d'un nouvel assouplissement des politiques pour soutenir la reprise économique lente, tandis que les discussions "franches" entre les hauts fonctionnaires américains et chinois ont également contribué à apaiser les inquiétudes géopolitiques.

** L'indice CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux augmenté de 0,1 % à la mi-journée.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,5 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a progressé de 0,9 %.

** La Chine réduira probablement encore le ratio de réserve des banques et les taux d'intérêt au second semestre de cette année pour décrocher l'économie, a rapporté mardi le China Securities Journal, citant des conseillers politiques et des économistes.

** Les actions immobilières continentales cotées à Hong Kong ont bondi de près de 5%, et l'indice immobilier CSI 300 a augmenté de 1,5%, les investisseurs s'accrochant à l'espoir que Pékin mette en place des mesures de soutien bientôt pour soutenir le secteur en difficulté.

** Les espoirs de nouvelles politiques nationales de relance ont augmenté vendredi dernier après que plusieurs villes de second rang aient annoncé leurs propres mesures de soutien.

** Les réunions entre les hauts fonctionnaires américains et chinois en Chine cette semaine ont été positives, les deux parties ayant convenu de maintenir les lignes de communication, même si Pékin est resté méfiant à l'égard des mesures américaines plus "provocatrices" et que des affrontements ouverts sont toujours à craindre.

** Les actions chinoises à thème de réalité mixte (MR) ont chuté après qu'Apple a lancé son casque MR dans la nuit qui n'a pas réussi à enthousiasmer Wall street.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont progressé de 0,6 %.

** Les investisseurs surveillent de près les données d'exportation et d'importation du mois de mai, prévues pour mercredi.

** Les importations de la Chine devraient s'être contractées en mai, malgré une base basse l'année dernière, en raison d'un lockdown à Shanghai qui a paralysé le plus grand port du pays, tandis que les exportations ont probablement baissé pour la première fois en trois mois, selon un sondage Reuters.