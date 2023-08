Les actions chinoises ont baissé mercredi, les investisseurs restant prudents face à l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier du pays et une série de rachats d'actions n'ayant guère contribué à renforcer la confiance.

Les actions de Hong Kong ont progressé, aidées par les bénéfices inattendus de certaines entreprises du secteur de l'internet et de la consommation.

** L'indice CSI 300 a chuté de 0,72%, tandis que l'indice composite de Shanghai a baissé de 0,55%.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,35 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a grimpé de 0,36 %.

** Un nombre croissant de sociétés chinoises cotées en bourse et de gestionnaires d'actifs ont annoncé des plans de rachat de leurs propres actions ou de leurs produits de fonds, suite aux appels des régulateurs à revitaliser le marché boursier et à stimuler la confiance des investisseurs.

** Les sociétés cotées en bourse, dont Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd et Xinjiang Daqo New Energy Co, ont été parmi les dernières à annoncer des plans de rachat d'actions.

** Les médias locaux estiment que plus de 100 sociétés cotées en bourse ont annoncé des plans de rachat d'actions au cours de la semaine écoulée.

** Pourtant, la réaction du marché est tiède, car les investisseurs attendent des mesures de relance plus importantes pour résoudre les problèmes économiques.

** Les échanges d'actions continentales vers le nord via stock connect ont enregistré des sorties de capitaux pour la douzième séance consécutive mardi.

** Le ralentissement de l'immobilier signifie que les taux d'intérêt chinois et la monnaie restent orientés à la baisse à moins qu'une réponse fiscale beaucoup plus ferme ne soit mise en œuvre, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note, ajoutant que les entreprises sont confrontées à des risques de nouvelles dégradations générales des bénéfices.

** A Hong Kong, Anta Sports a bondi de 12% après que le bénéfice net du premier semestre ait bondi de 32% en glissement annuel.

** Baidu Inc a augmenté de 4,4 % après que le géant de l'internet a publié un revenu du deuxième trimestre supérieur aux estimations, aidé par une reprise post-pandémique des dépenses publicitaires, et a déclaré qu'il intensifierait encore ses efforts sur l'intelligence artificielle générative.

** L'indice Hang Seng Tech est resté stable (rapporté par Summer Zhen ; édité par Subhranshu Sahu).