Les actions chinoises ont clôturé en hausse lundi, stimulées par des données montrant que la production industrielle et les ventes au détail du pays ont dépassé les attentes au cours de la période janvier-février, tandis que les dernières mesures politiques de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières ont également contribué à cette hausse.

** L'indice composite de Shanghai a bondi de 0,9 % et l'indice CSI300 a gagné 1 % à la clôture du marché.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,1 %, et l'indice Hang Seng China Enterprises a grimpé de 0,5 %.

** Pékin a rapporté que la production industrielle a augmenté de 7% en janvier et février, tandis que les ventes au détail ont augmenté de 5,5% en glissement annuel. Mais l'immobilier reste une source d'inquiétude, les investissements immobiliers ayant chuté de 9 % sur l'année, ce qui souligne la nécessité d'un soutien politique supplémentaire.

** Les actions asiatiques se sont également raffermies, les données chinoises ayant pour une fois surpris à la hausse, tandis que les investisseurs ont cherché à naviguer dans le champ de mines des réunions des banques centrales cette semaine, qui pourraient voir la fin de l'argent gratuit au Japon et un ralentissement de la trajectoire des réductions de taux aux États-Unis.

** Les données d'activité de janvier-février ont été supérieures aux attentes du marché", a déclaré Goldman Sachs dans une note. "Nous pensons que la dynamique de croissance séquentielle de la Chine est restée solide au premier trimestre, malgré des divergences notables entre les secteurs. Toutefois, pour atteindre l'objectif ambitieux d'une croissance d'environ 5 % cette année, un assouplissement des politiques est encore nécessaire, en particulier du côté de la demande.

** La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières a publié vendredi une série de règles visant à renforcer la surveillance des cotations en bourse, des sociétés publiques et des souscripteurs, alors que les régulateurs redoublent d'efforts pour rétablir la confiance des investisseurs.

** Les actions des technologies de l'information, des courtiers en valeurs mobilières et des nouvelles énergies ont bondi de 2,2 % à 2,4 %, tandis que les automobiles ont fait un bond de 4 %.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont augmenté de 1,3 %, avec le géant des médias sociaux Tencent en hausse de 2,1 %.

** L'indice Hang Seng Mainland Properties a chuté de 2,1 % et l'indice CSI 300 Real Estate a glissé de 0,5 %, même si les données ont montré que le fragile marché immobilier chinois a commencé cette année avec des baisses plus lentes dans les investissements et les ventes de biens immobiliers. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Subhranshu Sahu et Mrigank Dhaniwala)