Les actions chinoises et hongkongaises ont chuté mardi, le sentiment des investisseurs restant baissier avant la publication des données manufacturières chinoises de mai.

** L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises a baissé de 0,8 % à la pause déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,7 %.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong et l'indice des entreprises chinoises ont tous deux baissé de 1,0 %.

** L'activité des usines chinoises s'est probablement encore contractée en mai, selon un sondage Reuters réalisé lundi, ce qui accroît les pressions auxquelles est confrontée la deuxième économie mondiale dans un contexte de reprise économique inégale après la pandémie de grippe A (COVID-19). L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) pour l'industrie manufacturière sera publié mercredi.

** "Le sentiment autour de la Chine continue d'être baissier avant le PMI manufacturier de mai qui sera publié mercredi", ont écrit les analystes d'UBS dans une note.

** Pendant ce temps, les tensions entre les deux plus grandes économies du monde se sont poursuivies. La Chine a décliné une demande des Etats-Unis pour une rencontre entre leurs chefs de la défense lors d'un forum annuel sur la sécurité à Singapour ce week-end, ont rapporté les médias lundi, un nouveau signe de tension entre les puissances.

** Les actions de certaines entreprises d'intelligence artificielle ont grimpé en flèche grâce au concept d'interface cerveau-ordinateur, Innovative Medical Management Co Ltd et Jiangsu Apon Medical Technology Co Ltd ayant fait un bond de 10,0 % et 20,0 %, respectivement.

** Les actions des entreprises d'État ont regagné en popularité auprès des investisseurs. CRRC Corp Ltd, le géant de la fabrication de matériel roulant, a progressé de 10 %.

** Les valeurs technologiques négociées à Hong Kong ont perdu 0,7 %, Meituan et Tencent perdant respectivement 2,4 % et 1,0 %, entraînant l'indice Hang Seng à la baisse. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Sohini Goswami)