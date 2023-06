Les actions de la Chine et de Hong Kong ont clôturé à peu près stables lundi, les investisseurs se préparant à recevoir de nouvelles données cette semaine, qui devraient renforcer les inquiétudes concernant la santé économique de la deuxième plus grande économie du monde.

** L'indice chinois CSI300 a clôturé en hausse de 0,2 %, tandis que l'indice Shanghai Composite a perdu 0,1 %. À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng a peu changé.

** L'appétit pour le risque a été freiné par des signes indiquant que la reprise économique post-COVID de la Chine s'essouffle.

** Après des données sur l'inflation plus faibles que prévu en mai, une série de nouvelles données qui seront publiées cette semaine devraient également être inférieures aux prévisions.

** "Nous pensons que le rythme de croissance du crédit a probablement été modéré en mai", a déclaré Goldman Sachs dans une note, prévoyant que les données relatives à la monnaie et aux prêts soient inférieures au consensus.

** En outre, Goldman Sachs a déclaré que le cycle de déstockage en cours est susceptible de peser sur la croissance de la production industrielle, tandis que la croissance de l'investissement en actifs fixes pourrait avoir ralenti en mai par rapport à avril. Ces deux données seront publiées plus tard dans la semaine.

** L'économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, a réitéré ses appels à de nouvelles baisses de taux, citant l'aggravation continue des conditions économiques et une pause de plus en plus probable dans le resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

** Les investisseurs suivront de près les réunions des banques centrales d'Europe, du Japon et des États-Unis cette semaine.

** Les valeurs bancaires chinoises ont chuté de plus de 1% en raison des attentes croissantes que le pays réduira les taux de prêt de référence ce mois-ci, érodant davantage la rentabilité des créanciers.

** Le marché chinois STAR, axé sur la technologie, a chuté, tandis que l'indice Hang Seng Tech Index de Hong Kong a légèrement augmenté. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Sonia Cheema et Peter Graff)