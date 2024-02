** Les actions chinoises ont augmenté pour la septième fois consécutive, tandis que les actions de Hong Kong ont progressé grâce à des gains dans les secteurs de la technologie et de la finance, les investisseurs saluant les efforts des décideurs politiques pour renforcer la confiance du marché.

** L'indice CSI 300 a augmenté de 1,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 1er décembre, tandis que l'indice composite de Shanghai a augmenté de 1,7 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3 % pour atteindre un nouveau sommet depuis le 2 janvier, et l'indice Hang Seng China Enterprises a gagné 3,6 %.

** La Chine a mis en place une série de mesures après les vacances du Nouvel An chinois afin de stimuler le marché et de soutenir l'économie.

** La banque centrale a annoncé une réduction plus importante que prévu du taux hypothécaire de référence en réponse à la faiblesse de la demande de logements.

** Mardi, les bourses chinoises ont déclaré que le grand fonds d'investissement Lingjun Investment avait enfreint les règles de négociation ordonnée et lui ont interdit d'acheter et de vendre pendant trois jours, dans le cadre d'efforts réglementaires plus vastes visant à rétablir la confiance du marché.

** Cette décision intervient un jour après que l'organisme de surveillance des valeurs mobilières du pays a déclaré avoir organisé une série de séminaires avec les acteurs du marché, qui ont proposé un contrôle plus strict de la cotation des sociétés et du comportement des opérateurs.

** Il est peu probable qu'une seule mesure conduise à un changement à 180 degrés du sentiment du marché, mais ces mesures sont utiles", a déclaré Jian Shi Cortesi, directeur des investissements pour les actions de croissance en Asie/Chine chez GAM Investments.

** Je pense que le gouvernement ne cessera pas de trouver des moyens d'améliorer le sentiment jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.

** Les sociétés automobiles et immobilières ont été les plus performantes, avec des hausses respectives de 3,3 % et de 2,6 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont bondi de 4,5 %, avec le poids lourd de l'indice Meituan qui a bondi de 7 %.

** Les banques continentales cotées à Hong Kong ont également gagné 3,4 %. (Reportage de Summer Zhen ; Reportage complémentaire d'Ankur Banerjee à Singapour ; Rédaction de Sonia Cheema)