Les actions chinoises ont chuté au cours de la première semaine de 2024, les opérateurs évaluant les inquiétudes concernant la lenteur de la reprise du pays après la pandémie de COVID-19 et les signes de pression déflationniste.

** L'indice CSI 300 a clôturé en baisse de 0,5 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a baissé de 0,9 % vendredi.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice Hang Seng China Enterprises ont perdu environ 0,7 % chacun.

** Sur la semaine, le CSI 300 et le Hang Seng ont tous deux perdu 3 %, le CSI 300 enregistrant sa pire semaine depuis le 20 octobre.

** Les marchés boursiers asiatiques ont reculé, ce qui a permis aux actions mondiales d'interrompre une série de neuf semaines de hausse.

** Le dollar américain a connu sa plus forte progression hebdomadaire depuis la mi-juillet, alors que les traders ont réduit les paris d'une réduction agressive des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale.

** "La situation macroéconomique de la Chine est restée globalement inchangée au cours du mois dernier : une croissance économique atone à court terme et des mesures d'assouplissement concrètes limitées", a déclaré Goldman Sachs dans une note.

** Les actions des secteurs de la santé, de l'intelligence artificielle et de la sécurité de la défense ont chuté de 2 à 3 %.

** Les entreprises technologiques cotées à Hong Kong ont perdu 1,7 %, Alibaba reculant de 3,2 %.

** Les actions ont chuté malgré les attentes de réduction des taux, qui ont soutenu les prix des obligations, soulignant la faiblesse du sentiment sur le marché boursier.

** Le rendement de l'obligation d'État de référence à 10 ans, est tombé à 2,525 %, son niveau le plus bas depuis avril 2020. Les rendements ont une relation inverse avec les prix des obligations.

** "Compte tenu de la baisse des taux de dépôt des grandes banques et de l'attitude plus dovish de la Fed, nous nous attendons à ce que la PBOC réduise ses taux directeurs au premier et au troisième trimestre de 10 points de base (pb) chacun, et le ratio des réserves obligatoires au deuxième et au quatrième trimestre de 25 pb chacun", a déclaré Goldman Sachs. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Varun H K)