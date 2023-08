Les actions du géant chinois de l'immobilier Country Garden, criblé de dettes, ont chuté mardi après l'abandon d'un placement d'actions visant à lever 300 millions de dollars, en invoquant des "considérations internes", bien que les teneurs de livres aient déclaré que la vente était entièrement couverte.

Les actions et les obligations de Country Garden ont été mises sous pression récemment en raison de problèmes de liquidité, et les investisseurs craignaient une nouvelle contagion dans un secteur qui a déjà vu de nombreuses entreprises faire défaut.

L'entreprise a annulé le plan de collecte de fonds dans les premières heures de mardi, bien que le livre ait été entièrement couvert lundi soir, deux heures après son lancement, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la situation.

Un message sur le livre a été envoyé aux investisseurs mardi, citant "diverses considérations internes, la société a décidé de ne pas poursuivre", a ajouté la personne.

Country Garden n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. JP Morgan, unique teneur de livre de l'opération, s'est refusé à tout commentaire.

Un message a été envoyé mardi aux investisseurs qui avaient participé à l'opération, les informant que si les "livres étaient couverts" pour le placement, la société avait décidé de ne pas donner suite à la transaction.

À 0220 GMT, les actions de Country Garden étaient en baisse de 3,8% à HK$1,52, réduisant les pertes de 10,8% dans les premiers échanges. Cela se compare à un gain de 0,3 % de l'indice Hang Seng Mainland Properties.

Le promoteur avait prévu de vendre 1,8 milliard d'actions à 1,30 HK$ par action, ce qui représente une décote de 17,7% par rapport au prix de clôture de lundi, comme l'a montré une feuille de conditions consultée par Reuters lundi.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré la semaine dernière dans un rapport que Country Garden avait près de 4,9 milliards de dollars de paiements obligataires à effectuer au cours des six prochains mois.

Le constructeur de maisons a averti lundi qu'il afficherait une perte nette au premier semestre, contre un bénéfice net de 1 910 millions de yuans (267,31 millions de dollars) un an plus tôt. (Reportage de Clare Jim, Scott Murdoch et Summer Zhen ; Rédaction de Jacqueline Wong, Kim Coghill et Simon Cameron-Moore)