Les actions de Hong Kong ont augmenté mercredi, les chiffres du crédit plus élevés que prévu en juin ayant partiellement soutenu le sentiment, bien que les actions chinoises aient légèrement baissé, les investisseurs attendant un stimulus plus important.

** L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,13 % en dépit de l'amélioration des données sur le crédit ; l'indice CSI 300 est resté stable.

** L'indice Hang Seng a progressé de 1,15 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a gagné 1,61 %.

** Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, aidés par les efforts de la banque centrale pour soutenir l'économie alors que la reprise post-pandémique s'estompe.

** Cependant, les analystes de BofA Securities ont déclaré dans une note mardi qu'ils doutaient que l'augmentation de l'offre de crédit seule soit efficace pour relancer la croissance de manière significative à un moment où la confiance des ménages et du secteur privé reste faible.

** Selon nous, les risques de baisse de la croissance appellent des mesures d'assouplissement plus opportunes et plus efficaces pour stimuler la demande intérieure", ont-ils déclaré.

** La Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), le principal planificateur économique de la Chine, a déclaré sur son compte officiel WeChat mardi qu'elle avait récemment visité des entreprises telles qu'Alibaba, Tencent et Meituan, et qu'elle avait loué le rôle de premier plan que ces entreprises jouent en matière d'innovation et de développement de haute qualité.

** Le soutien apporté aux grandes entreprises technologiques chinoises a stimulé les performances des valeurs technologiques. L'indice Hang Seng Tech a bondi de 2,5 % à la mi-journée, s'apprêtant à enregistrer une série de trois jours de hausse.

** Parmi les actions chinoises de catégorie A, les actions du secteur des télécommunications ont chuté de 1,9 % et sont en tête de la baisse, alors que la Chine semble vouloir établir des règles en matière d'intelligence artificielle en mettant l'accent sur le contrôle du contenu.

** Sur le plan géopolitique, le Canada a lancé des enquêtes distinctes sur Nike Canada (NKE.N) et Dynasty Gold (DYG.V) afin d'examiner les allégations selon lesquelles ils ont utilisé ou bénéficié du travail forcé des Ouïghours dans leurs chaînes d'approvisionnement et leurs opérations en Chine. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)