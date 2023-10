Les actions de Hong Kong ont prolongé leurs pertes pour une deuxième session mercredi, alors que la vente des marchés obligataires mondiaux a touché les marchés d'actions, tandis que les investisseurs attendent les données sur les vacances de la Semaine d'or en Chine.

Les données sur les créations d'emplois aux États-Unis, plus importantes que prévu, ont fait grimper le rendement à 10 ans à son plus haut niveau depuis 2007, remettant en question les valorisations des actions mondiales. Les principales actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 mois mercredi.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,78 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a reculé de 1,12 %.

** L'indice Hang Seng Tech a chuté de 1,71%.

** La rotation du marché reste faible car le programme China-Hong Kong Stock Connect est fermé pour les vacances de la semaine d'or en Chine continentale.

** Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers les données de la demande de vacances en Chine, qui devrait connaître une certaine reprise. Toutefois, les inquiétudes persistantes concernant le secteur de l'immobilier pourraient réduire l'optimisme à néant.

** Les premiers jours des vacances ont montré que la reprise de la consommation de services restait forte", ont déclaré les économistes de HSBC dans un rapport, citant les données du gouvernement pour les trois premiers jours de la période des vacances, qui ont montré que près de 400 millions de voyages intérieurs ont été effectués, soit une augmentation de 75 % en glissement annuel.

** Les recettes totales du tourisme intérieur pour les trois premiers jours ont bondi de 125 % en glissement annuel pour atteindre plus de 340 milliards de yuans (46,57 milliards de dollars), selon les données officielles.

** Cependant, la demande de biens immobiliers reste faible malgré l'assouplissement de la politique au cours des derniers mois.

** Citigroup a déclaré que les ventes de septembre pour 35 sociétés immobilières cotées en bourse suivies par la banque étaient plus faibles que prévu.

** Comme certains acheteurs attendent de nouveaux assouplissements sous peu, les ventes de septembre n'ont que légèrement augmenté", a déclaré Griffin Chan, analyste immobilier chez Citigroup, dans une note.

** Le groupe China SCE, basé à Xiamen, est devenu le dernier promoteur à ne pas pouvoir honorer ses dettes. L'entreprise a déclaré mercredi qu'elle allait suspendre la négociation de ses obligations à quatre dollars et explorer une solution globale pour l'ensemble de sa dette.

** China Evergrande n'a pas réussi à maintenir sa reprise et a chuté de 12 %. Les sociétés immobilières du continent cotées à Hong Kong ont perdu 1 % et sont en baisse de 38 % depuis le début de l'année. (1 $ = 7,3010 yuans chinois renminbi) (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Sonia Cheema et Eileen Soreng)