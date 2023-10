Les actions de Hong Kong ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en 11 mois jeudi, après deux séances de baisse, dans le sillage de marchés étrangers plus fermes, les rendements du Trésor américain ayant atteint leur plus haut niveau en 16 ans après la publication de données plus faibles sur l'emploi.

Les courtiers ont indiqué que les investisseurs attendaient les données relatives aux vacances de la Semaine d'or en Chine et à la croissance économique, tandis que les inquiétudes concernant le secteur de l'immobilier en Chine continentale pourraient limiter la hausse du segment de l'immobilier.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,8 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a ajouté 0,9 %.

** L'indice Hang Seng Tech a augmenté de 1,2 % et les sociétés immobilières cotées à Hong Kong ont progressé de 1,3 %.

** Le marché continental est fermé pour les vacances de la Semaine d'or.

** Malgré les efforts du gouvernement pour mettre en place des mesures de soutien au secteur de l'immobilier, une reprise durable n'a pas encore été observée", a écrit la Hang Seng Bank dans une note de recherche.

** Le ralentissement du secteur immobilier est largement considéré comme un facteur majeur contribuant à l'affaiblissement de la croissance économique de la Chine.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a progressé de 1,11 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 1,62 %.

** L'indice S&P Global des directeurs d'achat (PMI) de Hong Kong s'est contracté à 49,6 en septembre contre 49,8 en août, restant sous la barre des 50 pour le troisième mois consécutif et signalant une détérioration continue des conditions du secteur privé.

** China SCE Group a chuté de 5,6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis ses débuts en février 2010, après avoir rejoint une longue liste de promoteurs immobiliers chinois qui ont fait défaut sur leur dette offshore et ont entamé un processus de restructuration.

** Pendant ce temps, certaines valeurs immobilières chinoises ont repris leur souffle après la récente faiblesse : China Evergrande a augmenté de 2,8 %, Country Garden a bondi de 4,6 % et Sunac China a progressé de 9,7 %. (Reportage de Donny Kwok ; Rédaction de Varun H K)