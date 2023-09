Les fonctionnaires et les agents antidrogue américains ont fermé les yeux sur la corruption mexicaine pendant des décennies, selon un rapport qui doit être publié jeudi par le bureau du sénateur américain Chuck Grassley et qui appelle à repenser la coopération future en matière de sécurité.

M. Grassley, coprésident républicain du groupe sénatorial sur le contrôle international des stupéfiants, est une épine dans le pied de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, qu'il accuse souvent de mal gérer les ressources et de ne pas contrôler les opérations à l'étranger, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de l'existence de problèmes.

Les efforts de M. Grassley pour interroger les dirigeants de la DEA et obtenir des réponses ont été largement réduits au silence, ce qui a incité son bureau à prendre l'initiative inhabituelle d'écrire sur les échecs perçus dans les efforts conjoints des États-Unis et du Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue.

Remontant aux années 1980, le rapport Grassley accuse des générations de fonctionnaires américains d'avoir ignoré la corruption de leurs homologues mexicains afin d'obtenir leur coopération pour la saisie de drogues et l'arrestation de trafiquants. Ce faisant, les agents américains ont été exposés à des risques et ont nui à la lutte à long terme contre les cartels.

"Au cours des 40 dernières années, les fonctionnaires américains ont négligé la corruption généralisée au Mexique pour coopérer avec des acteurs étrangers et leur fournir des ressources", indique le rapport, dont Reuters a pris connaissance.

"Les coûts ont été énormes en termes de vies humaines et de ressources des contribuables", selon le rapport, qui appelle le Congrès américain à réévaluer les politiques de coopération de Washington en matière de sécurité dans l'hémisphère occidental.

En réponse aux principales allégations formulées dans le rapport, la DEA a déclaré qu'elle suivait les preuves dans le monde entier, notamment en enquêtant sur la corruption publique et en engageant des poursuites à son encontre.

"La DEA reste inlassablement engagée à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires américains et mexicains pour sauver des vies en traduisant les trafiquants de drogue en justice et en perturbant la chaîne d'approvisionnement en drogues illicites", a déclaré un porte-parole de la DEA.

La présidence mexicaine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En privé, de nombreux fonctionnaires de la DEA ont déclaré par le passé qu'il était impossible d'obtenir des résultats au Mexique sans la coopération des fonctionnaires locaux, dont certains sont soupçonnés d'être corrompus.

Ce rapport critique vient s'ajouter aux critiques de plus en plus nombreuses, notamment de la part des républicains, selon lesquelles l'administration Biden a été inefficace dans sa lutte contre le fentanyl et n'a pas réussi à amener le Mexique à prendre des mesures plus énergiques contre les groupes criminels qui produisent et trafiquent l'opioïde synthétique.

"Ce rapport brosse un tableau peu reluisant des efforts déployés par les États-Unis pour lutter contre la drogue au Mexique et montre clairement que nous avons besoin d'une meilleure réponse et d'une surveillance plus étroite de ce problème par le Congrès", a déclaré M. Grassley dans un communiqué transmis à Reuters. "Nous devons demander des comptes aux agences fédérales américaines et aux fonctionnaires mexicains corrompus et prendre au sérieux la lutte contre les cartels et la protection de nos communautés.

DES CAS TRÈS MÉDIATISÉS

Le rapport cite le cas de l'ancien ministre mexicain de la sécurité, Genaro Garcia Luna, comme un exemple parmi d'autres de corruption mexicaine très médiatisée. Il affirme que la DEA disposait d'informations crédibles en 2010 selon lesquelles Garcia Luna, qui était ministre à l'époque, travaillait pour le cartel de Sinaloa, mais qu'elle n'a pas communiqué ces informations à l'ambassadeur des États-Unis au Mexique de l'époque.

Au début de l'année, un tribunal américain a reconnu Garcia Luna coupable d'avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin du cartel de Sinaloa.

Le rapport affirme également que la DEA disposait d'informations crédibles selon lesquelles le commandant de l'une des unités d'enquête sensibles (SIU), qui étaient des équipes d'élite composées de policiers mexicains contrôlés travaillant avec des agents américains, travaillait également pour le cartel de Sinaloa, mais qu'elle a continué à lui accorder des récompenses, à lui dispenser des formations et à lui fournir des informations sensibles.

Le porte-parole de la DEA a déclaré que l'agence avait "mené l'enquête et les poursuites" contre Garcia Luna et le commandant de la SIU, en collaboration avec les bureaux des procureurs des États-Unis et les Homeland Security Investigations (HSI), le principal organe d'enquête du ministère américain de la sécurité intérieure.

Le rapport indique également que le contrôle des équipements de sécurité fournis au Mexique dans le cadre de l'initiative Mérida, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, est inadéquat. L'armée américaine a initialement fourni une aide militaire au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue dans le cadre de cet accord, annoncé en 2007.

Elle a également déclaré que le cadre du bicentenaire, une nouvelle initiative américano-mexicaine conçue pour lutter contre la production de drogues synthétiques, en particulier le fentanyl, et la contrebande d'armes, était inapplicable en raison des restrictions imposées par le gouvernement mexicain à ses représentants.