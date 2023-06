Les valeurs vedettes chinoises ont baissé mercredi, le moral des investisseurs ayant été affecté par des données sur les exportations de mai moins bonnes que prévu, tandis que les valeurs technologiques de Hong Kong ont bondi, encouragées par le projet du secrétaire d'État américain Antony Blinken de se rendre en Chine dans les semaines à venir.

** L'indice chinois CSI 300 a chuté de 0,49%, tandis que l'indice Shanghai Composite a progressé de 0,08%.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,80 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a gagné 0,95 %.

** La Chine a vu ses exportations de mai chuter de 7,5 % en glissement annuel, ce qui est beaucoup plus important que la baisse prévue de 0,4 % et constitue la plus forte baisse depuis janvier.

** Les importations ont chuté de 4,5 %, contre une baisse de 7,9 % en avril.

** Les exportations devraient continuer à se contracter en raison d'une base élevée, de l'aggravation de la récession manufacturière mondiale et de l'intensification des sanctions commerciales de l'Occident", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note.

** La baisse de la demande intérieure devrait continuer à limiter les importations", ont-ils ajouté.

** M. Blinken se rendra en Chine dans les prochaines semaines, a déclaré un responsable mardi.

** Cette visite est considérée par Washington comme une étape majeure vers ce que le président Joe Biden a appelé un "dégel" des relations entre les deux plus grandes économies du monde.

** C'est un signe positif. La tension entre les États-Unis et la Chine devrait être décrochée", a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez Kingston Securities.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont rebondi de 2,3 % à la suite des gains enregistrés dans la nuit par les Chinese American Depositary Receipts.

** Les espoirs de relance politique ont incité les promoteurs immobiliers cotés à Hong Kong à augmenter encore de 0,3 %.

** Les organismes de régulation financière de nombreuses villes ont récemment mené des recherches sur la demande de crédit local, les créances irrécouvrables et le retour d'information sur le marché immobilier, ont rapporté les médias locaux.

** Selon Reuters, un organisme d'autorégulation supervisé par la banque centrale du pays a demandé aux principales banques d'État d'abaisser les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars afin de soutenir le yuan chinois.

** Dans les actions A, le titre Contemporary Amperex Technology Co. a chuté de 5,5 % après que Morgan Stanley a rétrogradé le géant chinois des batteries à un niveau inférieur, citant une concurrence féroce sur les prix et des vents contraires géopolitiques. (Reportage de Summer Zhen ; rédaction de Sohini Goswami et Nivedita Bhattacharjee)