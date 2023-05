Les valeurs vedettes chinoises ont reculé jeudi, tandis que les investisseurs se sont rués sur les actions des banques et des sociétés d'intelligence artificielle (IA) après que des données ont montré que la reprise économique du pays s'essoufflait.

** L'indice CSI300 a clôturé en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Shanghai Composite a progressé de 0,4 %.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a terminé en hausse de 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises a progressé de 1,2 %.

** Les autres indices boursiers de la région Asie-Pacifique ont progressé, suivant l'exemple de Wall street, et le Dollar Index s'est maintenu juste en dessous d'un plus haut de deux mois par rapport au Yen, alors que des signes indiquent que les Etats-Unis pourraient être proches d'un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement désastreux.

** La croissance de la production industrielle et des ventes au détail en avril en Chine a été inférieure aux prévisions, suggérant que la reprise économique perd de son élan.

** Cela a incité Nomura à réduire ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine pour 2023 à 5,5 %, contre 5,9 % précédemment, et à s'attendre à ce que les taux de prêt de référence de la Chine soient abaissés en juin.

** Les entreprises publiques chinoises telles que les banques ont augmenté de 1,2 %, tandis que les entreprises liées à l'intelligence artificielle, y compris les technologies de l'information et les médias, ont augmenté de 1,4 % et de 3,1 %, respectivement.

** Les investisseurs nationaux investissent probablement dans les entreprises d'État pour se protéger d'une reprise dans laquelle personne ne semble encore totalement confiant", ont déclaré les analystes de Gavekal Research. "Le rallye des actions avec des valorisations bon marché et des rendements en dividendes élevés correspond à l'environnement macroéconomique incertain de la Chine.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont bondi de 1,2 %, avec Alibaba en hausse de 2,7 % avant la publication de ses résultats. L'entreprise devrait afficher une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires. ** Ailleurs, les investisseurs suivront avec prudence les discussions au sommet du Groupe des Sept (G7) cette semaine sur des sujets liés à la Chine et à la Russie.

** Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait avec le président chinois Xi Jinping, mais n'a pas précisé quand. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Uttaresh Venkateshwaran et Sohini Goswami)