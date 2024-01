Les investisseurs mondiaux n'attendent pas grand-chose de l'économie chinoise cette année, mais certains estiment que l'effondrement de ses actions, déjà bon marché, mérite que l'on parie sur un éventuel rebond, voire sur une nouvelle approche de l'investissement sur le marché.

Des mesures telles que la diminution des positions courtes, les flux de fonds, les prix des options et les rebonds sur les principaux marchés montrent que les investisseurs ont acheté de manière sélective ou, du moins, réduit leurs paris baissiers ces derniers temps.

Si beaucoup d'investisseurs à long terme ont quitté le marché, les ventes qui ont fait chuter l'indice MSCI China de 60 % en trois ans ont ouvert un point d'entrée déséquilibré en cas de changement d'humeur. Les autorités ont promis des mesures de plus en plus strictes pour aider la Chine.

Herald van der Linde, responsable de la recherche sur les actions chez HSBC, prévoit des gains de 30 à 40 % pour les actions chinoises si le sentiment morose se dissipe. Le Hang Seng a connu mardi sa meilleure journée en deux mois et a rebondi de 5 % par rapport à son plus bas niveau de 15 mois atteint lundi.

Les étrangers ont acheté pour 4,8 milliards de yuans (677 millions de dollars) d'actions chinoises lundi et mardi de cette semaine.

"Bien que les gens ne soient pas nécessairement très optimistes à l'égard de Hong Kong et de la Chine, ils ne veulent pas manquer ces mouvements très concentrés de 5 à 10 % à la hausse", a déclaré Jason Lui, responsable de la stratégie des dérivés d'actions de la région APAC chez BNP Paribas.

Trois années de pertes ont également fait de la Chine le marché le moins cher du monde. Selon une mesure populaire, le ratio cours/bénéfice à terme - qui est d'environ 8 à Hong Kong et 10 en Chine - les marchés sont deux fois moins chers que ceux des États-Unis et du Japon.

L'intérêt à court terme pour les actions chinoises et hongkongaises cotées aux États-Unis a fortement chuté, de 15 % au cours des 30 jours précédant le 22 janvier, selon les données de la société d'analyse S3 partners.

Les géants du commerce électronique Alibaba Group , PDD Holdings, et le fabricant de voitures électriques NIO Inc , ont enregistré les baisses les plus importantes.

"Nous constatons que la couverture des positions courtes se poursuit... ce qui pourrait être le signe d'un creux à court terme sur les marchés chinois", a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3.

Cette tendance se retrouve dans les produits dérivés, où la volatilité implicite des options de vente, ou le coût des options de vente de l'indice Hang Seng China Enterprises Index, qui seraient profitables en cas de baisse de l'indice, a chuté au cours des derniers mois pour se situer autour des niveaux les plus bas depuis plusieurs années, selon les estimations de BNP Paribas.

MARGE DE SÉCURITÉ

L'opportunité tactique attire également les gros investisseurs qui avaient vendu, tout en entraînant un changement dans la stratégie de certains gestionnaires, qui ne misent plus sur la croissance macroéconomique généralisée de la Chine, mais choisissent des actions ou des tendances particulières.

"La Chine n'est plus une histoire d'allocation géante, comme elle l'était dans le passé, mais il existe des opportunités sélectives au niveau des actions", a déclaré Monica Defend, directrice de l'Amundi Investment Institute.

Un sentiment négatif à des niveaux jamais vus dans la carrière de nombreux investisseurs est également, pour certains, un atout. Morgan Stanley estime que 70 des 80 fonds de marchés émergents mondiaux qu'elle suit sont soit égaux, soit sous-pondérés par rapport à la Chine.

L'enquête menée ce mois-ci par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds asiatiques a révélé que seuls 14 % des répondants étaient pleinement exposés ou augmentaient leur exposition à la Chine, les autres se tenant à l'écart.

Les performances du marché ont été médiocres. Les indices Shanghai Composite et CSI300 ont atteint lundi leur plus bas niveau depuis plusieurs années et le scepticisme à l'égard des plans de sauvetage du gouvernement est très élevé.

De nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d'argent en essayant de trouver un point bas, comme le fonds Asia Genesis Asset Management, basé à Singapour, qui a soudainement fermé son fonds cette semaine après avoir subi des pertes importantes sur ses paris haussiers sur la Chine.

Néanmoins, un tel environnement engendre souvent un changement de sentiment et d'appétit pour le risque.

Le fonds londonien M&G Investments, qui a réduit la majeure partie de son exposition à la Chine au début de 2023 dans le cadre de sa stratégie "Episode Macro", est passé à une position longue sur la Chine à la fin de 2023 et considère désormais les actions de la Chine et de Hong Kong comme ses principales convictions en Asie pour 2024.

"Nous avons acheté des contrats à terme sur le Hang Seng et le HSCEI", a déclaré Michael Dyer, directeur des investissements multi-actifs de M&G. La valorisation et le sentiment font de cette transaction presque "l'achat classique d'une marge de sécurité", a-t-il ajouté.

Manulife Investment Management privilégie les actions chinoises en 2024 dans une perspective de risque et de rendement. LGT, une banque privée et gestionnaire d'actifs du Liechtenstein, a un point de vue neutre sur les actions chinoises, mais avertit qu'il est risqué de parier contre le marché aux valorisations actuelles.

"Le rebond technique peut avoir un impact sur vous en tant qu'investisseur si vous le faites", a déclaré Stefan Hofer, chef de la stratégie d'investissement chez LGT Bank Asia.