Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les chiffres de l'inflation britannique de ce matin pourraient faire oublier aux traders la défaite de l'Angleterre au cricket, s'ils montrent le ralentissement que les économistes espèrent.

Le sondage de Reuters montre que l'on s'attend à ce que l'IPC global en glissement mensuel diminue à 0,5 % en mai, contre 1,2 % un mois plus tôt, et que le rythme de l'augmentation des prix de base ralentisse également.

Cela pourrait donner du poids aux paris du marché selon lesquels la Banque d'Angleterre est plus susceptible d'augmenter ses taux de 25 points de base que de 50 points de base lors de la réunion de jeudi. Les prix avant l'IPC impliquent une probabilité de 75 % pour le premier scénario et de 25 % pour le second.

Mais comme les questions posées par le retour de l'Australie à Edgbaston sur le nouveau style de cricket agressif de l'Angleterre, une surprise à la hausse de l'inflation peut perturber les perspectives de la politique monétaire.

Les rendements des gilts ont interrompu leur récente chute mardi, les traders attendant les données et la réponse des décideurs politiques, tandis que la livre sterling semble mieux envisager une rupture au-delà des plus hauts d'un an, les perspectives économiques n'étant pas réjouissantes.

En Asie, le ralentissement de la Chine et l'absence de mesures de relance de grande envergure ont fait chuter les marchés. Le Hang Seng de Hong Kong a reculé de quelque 2 % et vise à nouveau le plancher de 2023, alors que le yuan est moins cher que lorsque les frontières de la Chine étaient encore fermées en décembre.

Le président américain Joe Biden a qualifié son homologue chinois de dictateur lors d'une collecte de fonds en Californie tard mardi, ce qui indique peut-être que la visite du haut diplomate Antony Blinken en Chine n'est pas vraiment une percée après tout.

Plus tard dans la journée de mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, comparaîtra devant le Congrès américain où il sera interrogé sur les prévisions des décideurs politiques concernant deux nouvelles hausses des taux d'intérêt cette année.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Données sur l'inflation britannique

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime