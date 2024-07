L'indice boursier espagnol IBEX 35 a perdu mardi le niveau de 11 100 points atteint vendredi, poursuivant la baisse de la veille, sur fond d'inquiétudes concernant la possibilité que Donald Trump redevienne président des États-Unis et ce que cela signifie pour les relations entre Washington et Pékin.

Les marchés financiers considèrent que la victoire électorale de Donald Trump plus tard dans l'année est plus probable après avoir survécu à une tentative d'assassinat de Donald Trump ce week-end, ce qui a fait grimper les rendements obligataires - dans la perspective d'une augmentation de la dette américaine - et a déclenché des craintes d'aggravation des tensions avec la deuxième plus grande puissance économique du monde.

Ces sentiments ont été exacerbés par la nomination de J.D. Vance comme colistier de Trump, le vice-président potentiel étant considéré comme susceptible d'accroître les mesures protectionnistes à l'encontre de Pékin.

"(Aujourd'hui, les marchés chinois) souffrent de la possibilité d'une augmentation des droits de douane et des déclarations de M. Vance, choisi par M. Trump pour être son adjoint, selon lesquelles la Chine est la plus grande menace pour les États-Unis", a déclaré la maison de courtage Renta 4.

Quoi qu'il en soit, les baisses des marchés boursiers ont été limitées par la conviction croissante que la Réserve fédérale (Fed) réduira ses taux d'intérêt en septembre, suite aux commentaires de son président, Jerome Powell, qui a déclaré que les trois données sur l'inflation américaine pour le deuxième trimestre "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que l'inflation revient à l'objectif de la Fed de manière durable.

"Ajoutez à cela le refroidissement progressif du marché du travail, le taux de chômage augmentant légèrement pour atteindre des niveaux que nous n'avons pas vus depuis 2021", a-t-il déclaré. (Les propos de Powell) soutiennent nos prévisions de 2 baisses de taux de la Fed en 2024, sans même en exclure 3, dont la première lors de la réunion du 18 septembre, à laquelle le marché donne déjà une probabilité de plus de 100% (-25 pb)", ont déclaré les analystes de Renta 4.

Dans la journée, l'attention se portera sur l'enquête ZEW en Allemagne (09H00 GMT) - qui donnera des indices sur l'évolution de la première économie européenne à l'approche de la réunion de la BCE de jeudi - ainsi que sur les ventes au détail et les prix à l'importation aux Etats-Unis (12H00 GMT).

Il y aura également de l'intérêt pour les résultats des entreprises américaines, avec Bank of America, Bank First, Charles Schwab, State Street et Morgan Stanley qui doivent tous être publiés.

A 0715 GMT mardi, l'IBEX 35 espagnol était en baisse de 113,60 points, soit 1,02%, à 11 029,40 points, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes était en baisse de 0,63%.

Dans le secteur bancaire, Santander a perdu 0,89 %, BBVA a chuté de 1,45 %, Caixabank a cédé 0,92 %, Sabadell a baissé de 0,84 %, Bankinter a chuté de 0,55 % et Unicaja Banco a perdu 0,76 %.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a chuté de 0,80 %, Inditex de 1,83 %, Iberdrola de 0,85 %, Cellnex de 0,61 % et la compagnie pétrolière Repsol de 0,99 %.

(Information de Tomás Cobos ; édité par Benjamín Mejías Valencia)