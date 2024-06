L'indice boursier espagnol IBEX 35 a légèrement progressé à l'ouverture mercredi, dans un scénario d'atonie alors que le marché attend d'importantes nouvelles politiques et macroéconomiques dans les prochains jours.

"Tout indique que la séance sera terne, une transition vers les événements les plus importants des prochains jours : le premier débat présidentiel aux États-Unis (jeudi), l'inflation dans certains pays européens et, surtout, le déflateur de la consommation PCE aux États-Unis (vendredi) et le premier tour des élections françaises (dimanche)", a déclaré Bankinter dans un rapport quotidien.

"Plusieurs membres de la BCE s'expriment, mais il est peu probable qu'ils s'écartent du mantra de la dépendance aux données d'une réunion à l'autre et, plus encore, dans un environnement d'incertitude politique dans certains pays européens", a ajouté l'institut d'émission.

À ces questions s'ajoutent des raisons techniques, à l'approche de la clôture du portefeuille du deuxième trimestre, ce qui pourrait entraîner une certaine modération des échanges.

Les seules publications prévues plus tard dans la journée sont les données du marché immobilier américain (1200 et 1400 GMT) et les données de l'EIA sur les stocks de pétrole brut et de carburant (1430 GMT), dans un contexte de hausse des prix du pétrole brut.

Avant l'ouverture, l'indicateur de confiance des consommateurs allemands GfK a montré une baisse inattendue, montrant la fragilité de la reprise de l'économie allemande.

Dans ce contexte, à 0715 GMT mercredi, l'IBEX 35 espagnol était en hausse de 29,00 points, soit 0,26%, à 11 147,90 points, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes était en hausse de 0,46%.

Dans le secteur bancaire, Santander a progressé de 0,22%, BBVA de 0,47%, Caixabank de 0,08%, Sabadell de 0,06%, Bankinter de 0,16% et Unicaja Banco de 0,55%.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a gagné 0,25 %, Inditex a progressé de 0,38 %, Iberdrola a baissé de 0,20 %, Cellnex a gagné 1,09 % et la compagnie pétrolière Repsol a augmenté de 0,30 %.

(Information de Tomás Cobos ; édité par Benjamín Mejías Valencia)