L'indice boursier espagnol IBEX 35 a ouvert en hausse lundi avant les réunions de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, et dans un climat d'inquiétude quant à la possibilité d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs craignent qu'une réponse israélienne à l'attaque meurtrière à la roquette de samedi sur le plateau du Golan - qu'Israël et les États-Unis ont imputée au Hezbollah - n'accroisse les tensions géopolitiques dans la région.

Les banques centrales américaine, britannique et japonaise se réunissant cette semaine, les acteurs du marché se préparent aux effets possibles de leurs décisions.

La Fed ne devrait pas réduire ses taux d'intérêt cette semaine, mais les commentaires des responsables politiques de la Fed susciteront beaucoup d'intérêt, car les réductions de taux tant attendues devraient commencer en septembre.

"Dans le cas de la Fed, nous nous attendons à ce que les taux restent stables à 5,25 %-5,5 %, même si la modération observée dans les dernières données sur l'inflation, le marché du travail et la consommation privée devrait permettre un ton plus dovish de la part de Powell, qui s'est montré plus confiant lors de ses récentes apparitions quant à l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2 %", ont déclaré les analystes de Renta 4 dans une note publiée lundi.

Le terme "dovish" fait référence aux positions en faveur de l'assouplissement monétaire ou aux partisans de telles décisions.

Selon les contrats à terme sur les taux d'intérêt de l'outil IRPR de LSEG, les chances d'une baisse des taux de la Fed en septembre sont de 100 %.

Pour la Banque d'Angleterre (BoE), les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent une probabilité de 50 %, bien que la plupart des économistes interrogés par Reuters pensent qu'une baisse des taux aura lieu prochainement.

La Banque du Japon, quant à elle, rame à contre-courant et pourrait relever ses taux d'intérêt pour la deuxième fois mercredi.

La semaine sera riche en résultats d'entreprises. Aux États-Unis, les résultats des géants de la technologie tels que Microsoft mardi, Meta mercredi, Apple et Amazon jeudi, ainsi que de nombreuses entreprises de l'IBEX, seront publiés.

Les investisseurs suivront également les données macroéconomiques, qui pourraient contribuer aux perspectives d'abaissement des taux de la BCE pour le mois de septembre. Mardi, les données du PIB du deuxième trimestre seront publiées pour la zone euro, l'Espagne, l'Allemagne et la France, et l'IPC de juillet pour l'Espagne et l'Allemagne. L'IPC de la zone euro, de la France et de l'Italie sera publié mercredi.

À 08h00 GMT lundi, l'IBEX 35 espagnol était en hausse de 44,80 points, soit 0,40%, à 11 210,70 points, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes était en hausse de 0,15%.

A trois séances de la fin du mois de juillet (y compris lundi), l'indice sélectif a accumulé une avance mensuelle de 2,47%.

Dans le secteur bancaire, Santander a progressé de 0,31%, BBVA de 0,70%, Caixabank de 0,30%, Sabadell de 1,00%, Bankinter de 0,07% et Unicaja Banco de 0,60%.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a gagné 0,24 %, Inditex 0,27 %, Iberdrola 0,70 %, Cellnex 0,31 % et la compagnie pétrolière Repsol 0,81 %.

(Information de Javi West Larrañaga ; édité par Tomás Cobos)