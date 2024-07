Après trois séances de va-et-vient, l'indice boursier espagnol IBEX 35 a abordé la séance de jeudi avec une légère tendance à la baisse, alors que les investisseurs attendent plusieurs références cruciales sur les fronts politique et macroéconomique.

La tendance baissière, en partie due à des prises de bénéfices après la hausse de mercredi, a été contenue par la faiblesse des dernières données économiques américaines, la détérioration de l'économie réduisant les craintes d'inflation et ouvrant ainsi la voie à une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).

En outre, le rapport sur les services et l'indice ADP de l'emploi privé, plus faibles que prévu, étaient conformes à l'opinion exprimée dans le compte rendu de la réunion de juin de la Fed, dans lequel ses membres reconnaissaient que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix étaient en train de s'atténuer".

Toutefois, cet optimisme monétaire sera mis à l'épreuve vendredi, lors de la publication du rapport complet sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juin, qui revêt une importance particulière pour la Fed dans l'élaboration de sa politique monétaire.

Les données économiques américaines plus faibles que prévu publiées mercredi, telles que le rapport sur les services et le rapport sur l'emploi ADP, ont montré un ralentissement de l'économie, après la hausse des demandes initiales d'allocations de chômage la semaine dernière.

"Lentement mais sûrement, nous commençons à voir un certain retournement dans les données économiques américaines", a déclaré Rodrigo Catril, stratège en matière de devises à la National Australia Bank (NAB).

Les minutes de la réunion de juin de la Fed ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix s'atténuaient".

Selon les contrats à terme sur les taux d'intérêt sur l'outil IRPR de LSEG, les marchés ont maintenant augmenté les chances d'une réduction des taux en septembre à plus de 72 %, contre moins de 60 % il y a une semaine.

Pendant ce temps, les investisseurs suivront les résultats des élections générales britanniques de jeudi, avec une victoire attendue du parti travailliste de Keir Starmer qui mettrait fin à 14 ans de règne des conservateurs.

"La victoire des travaillistes pourrait profiter à la livre et au marché boursier britannique, compte tenu d'une position plus constructive à l'égard de l'UE et du début prochain de la baisse des taux de la Banque d'Angleterre (le marché place la première baisse des taux le 1er août avec une probabilité de 63 % de -25 pb)", a déclaré la société de courtage Renta 4 dans son rapport quotidien.

Toutefois, les marchés s'intéressent davantage au second tour des élections législatives françaises qui se tiendra dimanche, car ils craignent que l'extrême droite ne prenne le pouvoir et ne mette en péril les finances publiques du pays en augmentant les dépenses.

A moyen terme, les analystes de Renta 4 soulignent que "la pression monte sur (le président américain Joe) Biden pour qu'il se retire de la course à la présidence après le mauvais résultat du débat d'il y a une semaine".

Par ailleurs, la séance de jeudi sera marquée par l'absence de l'indice de référence de Wall Street en raison du jour férié de la fête de l'Indépendance aux États-Unis.

A 0715 GMT jeudi, l'IBEX 35 espagnol était en baisse de 24,10 points, soit 0,22%, à 11 032,70 points, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes était en hausse de 0,28%.

Dans le secteur bancaire, Santander a progressé de 0,72 %, BBVA de 0,46 %, Caixabank de 1,36 %, Sabadell de 0,64 %, Bankinter de 0,90 % et Unicaja Banco de 0,86 %.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a gagné 0,15 %, Inditex a chuté de 0,13 %, Iberdrola a perdu 2,89 %, Cellnex a chuté de 0,32 % et la compagnie pétrolière Repsol a perdu 2,92 %, dans un contexte de baisse des prix du pétrole brut.

(Informations fournies par Tomás Cobos ; informations complémentaires fournies par Brigid Riley ; édité par Benjamín Mejías Valencia).