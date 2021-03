Nasdaq-100 (NDX)

Le Nasdaq-100 a été un des indices les plus touchés la semaine passée. Le champion des valeurs technologiques a vu son cours baisser de 3,34% et continue de subir de plein fouet la rotation sectorielle en cours ainsi que la hausse des taux. En effet, cette configuration macro-économique entraîne une correction des valeurs les plus surévaluées, et récemment il s'agit principalement des valeurs technologiques. Mais ça, vous le savez déjà.

Nous avons également remarqué que les publications des bons résultats d'entreprises technologiques au mois de février, même celles bien au-dessus des prévisions des analyses, n’empêchaient pas la chute des titres. Signe d’un marché assez fragile.

Regardons ce que donne l'analyse technique du Nasdaq-100. Premièrement, le cours de l'indice vient de casser son support oblique de moyen terme. Deuxièmement, son RSI journalier à 14 périodes vient de rentrer en territoire négatif en cassant sa zone de neutralité. Troisièmement, une belle figure chartiste de retournement de tendance en Epaule-Tête-Epaule a été validée mais le retracement n'a pas encore atteint son objectif. Ce sont des indices que la correction n’a peut-être pas touché à sa fin. Selon cette configuration, il y a 74% de probabilités de continuer la consolidation à court terme vers la zone des 12.000-11.840 points (hauteur de cou de l’ETE reporté vers le bas), malgré la validation du plan de relance budgétaire aux Etats-Unis annoncée samedi.

Coupler analyse fondamentale et technique permet d’appréhender l’ensemble du potentiel et des risques d’un investissement. Ici, ces indicateurs nous montrent qu’il est préférable de rester prudent sur les valeurs technologiques surévaluées dans les prochaines semaines.

Graphique du Nasdaq-100 en vue journalière accompagné de l’indicateur RSI (14) :

Source : ProRealTime

Les sociétés Ibex 35 ont perdu 9000 millions d’euros en 2020 en raison des effets de la Covid-19

L’année 2020 a été l’une des pires de l’histoire pour les sociétés espagnoles, si nous analysons leurs comptes de résultats, elles ont clôturé la période avec un handicap de plus de 9 000 millions d’euros, après une année 2020 au cours de laquelle ses business models traditionnels et liés au cycle économique : banque, construction, mode ou tourisme, se sont effondrés, contrairement aux modèles liés au secteur technologique.

Il reste à connaître le résultat d’Inditex, avec un exercice différent et qui présentera ses résultats le 10 mars. Les Galiciens seront les derniers des majors de l’Ibex 35 à présenter leurs résultats au marché.

Parmi ceux qui ont le plus contribué au rebond de l'indice espagnol en ce début de semaine, on trouve les valeurs financières et le tourisme. Près d'un point a été gagné par des valeurs telles que Meliá Hotels, IAG, Banco Sabadell et BBVA. Toutefois, Acerinox est la plus dynamique, avec le soutien des analystes de Morgan Stanley, qui ont fixé un objectif de cours de 11,7 euros par action. À l'autre extrémité du tableau de réévaluation, plusieurs titres énergétiques, ceux qui pèsent le plus dans l'indice, avec des baisses pour Endesa, Repsol, Red Eléctrica et Iberdrola.

L’indice commence la semaine avec un rebond des marchés boursiers européens malgré la faiblesse des données de la production industrielle dans la région. Les investisseurs entrent pour acheter après les corrections de la semaine précédente. Ainsi, l’indice récupère les 8 400 points pour attaquer les sommets de l'année dernière.

Canal latéral dans lequel fluctue l’indice IBEX 35

Source : PRT / Zonebourse.com

L’indice S&P Commodity Producers Agribusiness

Cet indice comprend les plus grandes sociétés agricoles cotées du monde. Les titres sont sélectionnés parmi les entreprises composant le S&P Global BMI et dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions au jour de l’entrée dans l’indice. Ils doivent également conserver une capitalisation minimum de 250 millions de dollars pour pouvoir y rester. Pour ce qui est de la liquidité des composantes de l’indice, elles doivent représenter au minimum une valeur moyenne échangée de 1 million de dollars par jour sur une période de trois mois.

La répartition sectorielle se fait comme suit : 45.7% pour la consommation de base, 30.0% pour les matériaux de base et 24.3% dans l’industrie.

Source : S&P

L’indice présente la particularité d’être géographiquement bien diversifié puisque pas moins de 15 pays composent près de 35% du portefeuille.

Source : S&P

Depuis le début de l’année 2021, l’indice affiche une performance plus qu'honorable de 13.1%, bien au-delà de son rendement observé sur 10 ans (3.39%). En effet, l’indice a su bénéficier du repli des valeurs technologiques.

Source : S&P

Un investisseur qui souhaiterait s’exposer à cet indice pourra choisir de déposer ses écus dans le fonds coté en bourse de Black Rock iShares Agribusiness ETF USD.