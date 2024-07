par Patricia Zengerle

WASHINGTON, 24 juillet (Reuters) - Des dizaines d'élus démocrates au Congrès des Etats-Unis prévoient de ne pas assister mercredi au discours que va prononcer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, voulant ainsi afficher leur désapprobation face à la mort de milliers de civils palestiniens tués à Gaza depuis le début de l'offensive militaire d'Israël et la crise humanitaire provoquée dans l'enclave.

Le dirigeant israélien, à la longévité inédite au pouvoir, s'exprimera pour la quatrième fois lors d'une session plénière du Congrès américain, un record - le dirigeant britannique Winston Churchill avait eu cet honneur à trois reprises.

Des milliers de manifestants opposés à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, dont certains brandissant des drapeaux palestiniens, se sont rassemblés dans la journée près du Capitole, en amont du discours prévu à 14h00 (18h00 GMT).

Une pancarte "Wanted War Criminal" a été brandie, en référence au mandat d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahu par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre présumés. Le dirigeant israélien nie ces accusations.

Benjamin Netanyahu devrait centrer ses commentaires sur la coordination entre Israël et les Etats-Unis dans leur réponse à la situation volatile au Moyen-Orient, où les tensions sont exacerbées en marge du siège total de la bande de Gaza décrété par l'Etat hébreu en réponse à l'attaque du Hamas en octobre.

Il est également attendu que le Premier ministre israélien appelle à des mesures plus fortes contre l'Iran, soutien traditionnel du Hamas et du Hezbollah libanais, avec lequel Tsahal échange des tirs frontaliers quotidiens depuis neuf mois.

La venue au Congrès de Benjamin Netanyahu a été orchestrée par les chefs de file parlementaires du Parti républicain. La tonalité de son discours devrait toutefois être moins conflictuelle qu'en 2015, lorsque le dirigeant israélien avait critiqué la politique à l'égard de l'Iran du président démocrate à l'époque, Barack Obama.

Cette fois, en plus de renforcer ses liens traditionnels avec les républicains, Benjamin Netanyahu devrait chercher à apaiser les tensions avec l'actuel locataire démocrate de la Maison blanche, Joe Biden, dont il espère le soutien jusqu'au terme du mandat de ce dernier, en janvier 2025, trois jours après l'annonce de la fin de sa campagne de réélection.

A moins de quatre mois de l'élection présidentielle, Washington est préoccupé par les remous causés par le retrait de la candidature de Joe Biden pour le scrutin de novembre, alors que Donald Trump a été formellement investi la semaine dernière comme le candidat du Parti républicain.

"PAS UN ACCESSOIRE POLITIQUE"

Certains élus américains ont dit être mal à l'aise avec l'idée qu'assister au discours de Benjamin Netanyahu puisse être vu comme un soutien au dirigeant israélien et à son gouvernement ultra-conservateur, dans un contexte de chute de la cote de popularité du Premier ministre israélien dans son pays.

"Pour (Benjamin Netanyahu), tout cela est destiné à consolider le soutien dont il dispose chez lui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas assister" au discours, a déclaré le sénateur démocrate Chris Van Hollen.

"Je ne veux pas être un accessoire politique de cet acte de tromperie. Il n'est pas le grand protecteur des relations entre les Etats-Unis et Israël", a-t-il dit devant des journalistes.

Thomas Massie, élu républicain de la Chambre des représentants, a également fait savoir qu'il ne serait pas présent pour le discours de Benjamin Netanyahu, reprochant à ce dernier, via le réseau social X, d'avoir pour but de "renforcer sa position politique en Israël et d'étouffer l'opposition internationale à sa guerre".

Plusieurs cadres du Parti démocrate ont prévu de boycotter le discours, parmi lesquels Dick Durbin, deuxième plus haut représentant du parti au Sénat, ou encore les sénateurs Tim Kaine, Jeff Merkley et Brian Schatz - tous membres de la commission sénatoriale des Affaires étrangères.

Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez, élus démocrates progressistes de la Chambre des représentants, n'assisteront pas non plus au discours de Benjamin Netanyahu.

La vice-présidente Kamala Harris, qui doit en temps normal présider un tel discours du fait de son statut, ne sera pas présente, alors qu'elle fait campagne pour les démocrates en remplacement de Joe Biden pour l'élection de novembre.

Le colistier républicain de Donald Trump, le sénateur J.D. Vance, ne sera pas là non plus.

Benjamin Netanyahu doit rencontrer jeudi, pour des réunions distinctes, Joe Biden et Kamala Harris. La vice-présidente a affiché une opposition parfois plus affirmée que le président à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza pour le lourd bilan parmi les civils palestiniens.

Le Premier ministre israélien doit ensuite se rendre vendredi en Floride pour y rencontrer Donald Trump pour la première fois depuis la fin du mandat présidentiel de ce dernier. (Patricia Zengerle, avec Matt Spetalnick, Richard Cowan, Kanishka Singh et Doina Chiacu; version française Jean Terzian)